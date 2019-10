René Wernitz

Premnitz (MOZ) Nachbarn wurden evakuiert, ein 61-Jähriger musste kurz in einem Rettungswagen versorgt werden, als am späten Dienstagabend die Erdgeschosswohnung eines 20-jährigen Mieters im Mühlenweg in Premnitz brannte. Der Mann war zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause. Derweil müssen Einbrecher in der Wohnung gewesen sein. Die Polizei geht von schwerer Brandstiftung aus.

Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, begannen Polizeibeamte mit der Spurensicherung. Dabei stellte sich heraus, wie es ein Polizeisprecher erläutert, dass offenbar von außen ein Fenster zu der Wohnung im Erdgeschoss aufgedrückt wurde. Danach scheinen unbekannte Täter eingedrungen zu sein und das Feuer gelegt zu haben.

Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise zum Sachverhalt hat oder Beobachtungen am Dienstagabend im Bereich des Premnitzer Mühlenwegs machen konnte, wende sich an die Polizeiinspektion Havelland unter 03322/2750. Es kann auch das Online-Hinweisformular auf www.polbb.eu/hinweis genutzt werden.