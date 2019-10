René Wernitz

Nennhausen (MOZ) Sollte sich das Bundeskriminalamt (BKA) jemals bei älteren Bürgern telefonisch melden, wird es mit Sicherheit nicht zur Auflösung des Sparbuchs raten. Das weiß jetzt auch eine 80-jährige Nennhauserin.

Am Dienstag war sie zur Sparkasse im Dorf geeilt, weil ihr Geld auf dem Sparbuch nicht mehr sicher sei, wie sie glaubte. Zum Glück erzählte sie am Schalter, was sie zu der Annahme bewogen hat: Sie hatte einen diesbezüglichen Anruf von BKA erhalten.

Der aufmerksame Mitarbeiter erkannte sofort eine gängige Betrugsmasche. Er setzte sich mit echter Polizei in Verbindung, die natürlich bestätigte, dass die Frau nicht vom BKA angerufen wurde, sondern von einem Trickbetrüger, der es offenbar auf das Ersparte der Frau abgesehen hatte. Vermutlich hätte die arglose Seniorin ihr Geld sogar einem mutmaßlichen BKA-Beamten ausgehändigt. So aber blieb es sicher auf dem Sparbuch.