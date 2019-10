BRAWO

Brandenburg an der Havel Die Einmündung Neuendorfer Straße Ecke Wilhelm-Weitling-Straße ist am Montag, 21. Oktober voll gesperrt. Grund sind abschließende Schwarzdeckenarbeiten, die an diesem Tag durchgeführt werden. Die Einbahnstraßenregelung in der Wilhelm-Weitling-Straße wird währenddessen aufgehoben. Die Ein- und Ausfahrt ist dann aus und in Richtung Vereinsstraße möglich. Der Verkehr in der Neuendorfer Straße wird an der Baustelle vorbei geleitet. Die Stadt warnt jedoch vor Verzögerungen, da die Straße teilweise halbseitig gesperrt werden muss und bittet um erhöhte Aufmerksamkeit.