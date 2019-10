Die Autobahnbrücke an der A10 bei Rüdersdorf wird nach einem Brand untersucht. © Foto: MOZ/Gerd Markert

Die Autobahnbrücke an der A10 bei Rüdersdorf wird nach einem Brand untersucht. © Foto: MOZ/Gerd Markert

Jens Sell

Rüdersdorf (MOZ) Die A10 zwischen den Anschlussstellen Rüdersdorf und Erkner musste wegen einer Havarie beidseitig gesperrt werden.

In Rüdersdorf Am Stolp unter der Mühlenfließbrücke (BAB 10) gab es einen Brand in Folge von Schweißarbeiten. Dieser wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Fachleute prüfen, wie es nun weitergeht.

Der Verkehr kann auf der Strecke derzeit nicht fließen, weil Bauteile der Autobahn/Isoliermatten gebrannt haben. Der Verkehr wird von den Anschlussstellen Erkner und Rüdersdorf nach Norden bzw. Süden abgeleitet.

Gegen 15 Uhr werden Gutachter erwartet. So lange ist mit der Sperrung zu rechnen.