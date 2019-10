MOZ

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) In einem Verbrauchermarkt an der Frankfurter Chaussee hat ein Ladendetektiv am Mittwochabend einen Mann festgehalten, den er beim Stehlen erwischt hatte. Der Dieb trug keine Personaldokumente bei sich. Die hinzu gerufene Polizei fand bei dem 34-jährigen Rumänen einen Reisepass und erhob eine Sicherheitsleistung. Die gestohlene Ware im Wert von 45 Euro blieb im Verbrauchermarkt.