BRAWO

Wiesenburg Unfallkaterchen Lasse hat sich aus seiner Pflegestelle bei den Tierfreunden im Fläming e.V. gemeldet - mit guten Neuigkeiten: "Lasse geht es gut, er frisst gut und wird auch immer schmusiger. Sein linkes Beinchen ist soweit gut verheilt und so wie es aussieht, kommt nun auch langsam "Leben" in sein unteres Beinchen, da er auf Druck reagiert und teilweise auch knurrt. Wir hatten ja berichtet, dass er durch den stark verletzten Ischiasnerv kein Gefühl im Beinchen hat. Er benutzt das Bein noch nicht zum Auftreten, wir hoffen, dass das bald passiert, denn Lasse darf nun ab dieser Woche auch tagsüber aus dem Käfig. Es wird sicherlich noch ein langer Weg, doch wir sind großer Hoffnung, dass er dann wieder auf vier Pfoten gehen kann", schreibt sein Pflegefrauchen Monika Wieger. Und hat zum Beweis auch gleich ein aktuelles Foto des kleinen Kämpfers mitgeschickt, der nach einem Unfall einfach am Straßenrand liegengelassen, von den Tierfreunden im Fläming aufgenommen wurde und in Potsdam operiert werden konnte - Dank vieler Spenden von Tierfreunden. "Lasse und wir würden uns gerne noch einmal bei den vielen Spendern bedanken und möchten auch darauf hinweisen, dass wir gern Spendenbescheinigungen ausstellen, wenn das gewünscht ist. Wir haben alle tierärztlichen Kosten mit Hilfe der so tollen Anteilnahme und der damit verbundenen Spenden begleichen können und auch für die Nachsorge ist gesorgt. Jeder der lieben Spender, der eine Spendenbescheinigung möchte, möge sich bitte per Mail unter info@tierfreunde-flaeming.de oder per Telefon bei Monika Wieger unter 033841/798450 melden", so Lasses Pflegefrauchen abschließend.