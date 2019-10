MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mann randaliertim Discounter

Ein offensichtlich stark alkoholisierter Mann hat am Mittwoch gegen 14.45 Uhr in einem Disconter an der Rathenaustraße randaliert und das Personal angegriffen. Polizeibeamte stellten den 56-Jährigen in der Nähe des Marktes. Ein Alkoholtest bei dem Mann zeigte einen Wert von 2,4 Promille an. Er wurde mit zum Polizeirevier genommen und durfte dort seinen Rausch ausschlafen.