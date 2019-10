Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (MOZ) Das Industriemuseum erreichte in der vergangenen Woche die frohe Botschaft, dass der Brennabor "Ideal", der sich in den vergangenen Monaten auf ‚Kur’ befand, seine offizielle TÜV-Plakette erhalten hat.

Möglich war das durch versierte Oldtimerspezialisten des 1. Brennaborverein Brandenburgs, der schon lange ein zuverlässiger Kooperationspartner des Industriemuseums ist und auch in diesem Fall helfen konnte. Denn der Weg zur TÜV-Plakette war alles andere als einfach und mit vielen unerwartete Problemen gespickt. "Die lange Standzeit und die unsachgemäß durchgeführten ‚Restaurierungen’ brachten einen erheblichen Aufwand mit sich", verriet Industriemuseumsleiter Marius Krohn, der Jürgen Schildhauer in diesem Zusammenhang für seinen Einsatz besonders heraushebt.

Er hat sich in der Oldtimerszene einen Ruf als Brennaborexperte erarbeitet, ist vielen Brandenburgern aber auch durch das Bäckermobil der Familie Schildhauer vom Wochenmarkt auf Katharinenkirchplatz bekannt. Über 200 Stunden hat Schildhauer in die Aufarbeitung des Brennabor Ideal aus dem Jahre 1929 gesteckt.

Denn, obwohl das Fahrzeug auf den ersten Blick einen sehr guten Eindruck machte, hatte das alte Gefährt erhebliche Tücken. Angefangen bei einer nicht mehr funktionierenden Elektrik, über einen defekten Zündverteiler bis hin zu undichten Fenstergummis – kaum ein Bereich des Fahrzeuges blieb unberührt.

Unterstützend zur Seite stand Jürgen Schildhauer bei der Aufarbeitung der deshalb ein Oldtimerfreund aus Wittenberg, der allei in den Austausch der nicht zeitgerechten Kreuzschlitzschrauben fast einen ganzen Tag Arbeit investierte. Den Kühler des Ideal ziert nun ein frisch restauriertes Emblem und auch der Ideal-Schriftzug wurde in einer Kombination von Hightech und Handarbeit liebevoll nachgefertigt.

Die eigentliche Geschichte des Oldtimers ist jedoch relativ rätselhaft. In Schweden entdeckt, holte es ein Genthiner Händler nach Deutschland zurück. Über eine Kleinanzeigenplattform wurden Hannelore und Peter Fröhlich vom 1. Brennaborverein auf das Fahrzeug aufmerksam. Dass der Kauf gelang, hängt eng mit der guten Kontaktpflege des Industriemuseums und des Brennaborvereins zu den Nachkommen der Brennabor-Gründerfamilie Reichstein zusammen. Unter ihnen fand sich ein Mäzen, der das Fahrzeug kaufte, die Restaurierungskosten übernahm und den Ideak nun für die Brennabor-Ausstellung des Industriemuseums zur Verfügung stellt. Namentlich genannt werden möchte er allerdings nicht.

Dass in Schwerden Brennabor-PKW auftauchen, ist nicht einmal ungewöhnlich. Auch die große Pullmann-Limousine, die in der Brennabor-Ausstellung des Industriemuseums steht, kam ursprünglich aus dem skandinavischen Land. Dabei ist der Zusammenhang eigentlich ganz simpel, denn in Stockholm befand sich die größte Brennabor-Filiale außerhalb Deutschlands. Zudem war Schweden eines der Hauptexportländer der Brennaborwerke.

Erstaunlicher ist da schon der Kilometerstand des Ideak. Mit nur 12.000 Kilometern scheint das Fahrzeug kaum über die Einfahrphase hinaus gekommen zu sein. Über die Gründe für die geringe Nutzung kann jedoch nur spekuliert werden. "Für das Industriemuseum ist die geringe Nutzung natürlich ein Glücksumstand, können wir doch dadurch einen fast ‚neuen Brennabor ausstellen", freut sich Marius Krohn, der auf dieses Ereignis auch nicht mehr lange warten muss: schon am Samstag, 26. Oktober, kehr der Brennabor IDEAL in seine Heimatstadt zurück.

Das Industriemuseum feiert diesen Tag mit einem Fest im Stile der wilden 1920er-Jahre. Ab 14 Uhr sind die Oldtimerfreunde mit ihren Fahrzeugen eingeladen. Dazu steht die DieselBARmeise für Kuchenhungrige und Kaffeedurstige bereit. Um 16 Uhr fährt dann der Ideal aus eigener Kraft ins Museum und nimmt seinen Platz in der Brennaborausstellung ein. Zur Begrüßung spielt die BigBand der Freien Musikschule auf.