Markus Kluge

Kunsterspring (MOZ) Ein Sattelzug, beladen mit 14 Tonnen Weihnachtsartikeln, hat sich am Mittwochabend am der Landesstraße 16 bei Kunsterspring festgefahren und dort bis in die Morgenstunden den Verkehr blockiert. Der Lkw-Fahrer wollte gegen 22 Uhr in Höhe eines Waldweges wenden, blieb dabei aber mit seinem Lkw stecken.

Letztlich blieb das Fahrzeug mit Anhänger quer auf der Fahrbahn stehen. Bei dem Manöver wurde auch noch ein Straßenbaum beschädigt. In Folge dessen wurde musste die Strecke für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Polizei stellte vor Ort zudem fest, das die Weihnachtsladung nicht richtig gesichert war. Erst ein Dienstleister schaffte es, den Sattelzug wieder richtig auf die Straße zu bringen. Gegen 7.35 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.