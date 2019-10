Markus Kluge

Rheinsberg Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwochabend einen Taxi-Fahrer um fast 300 Euro geprellt. Der Mann ließ sich gegen 21.30 Uhr von Neuruppin nach Rheinsberg in die Joliot-Curie-Straße fahren. Weil er kein Geld dabei hatte, sagte er dem Fahrer, dass er es aus seiner Wohnung holen müsse. Als Pfand ließ er dem Taxifahrer ein Smartphone da und ging weg. Da er nicht zurückkehrte, verständigte der Taxifahrer die Polizei. Die Beamten überprüften das Handy. Dabei stellte sich heraus, dass es einem 66-Jährigen gehört, der sich derzeit zur Behandlung in einem Krankenhaus befindet. Der dem Taxifahrer entstandene Schaden wird mit 280 Euro angegeben.