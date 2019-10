Thomas Sabin

Frankurt (Oder) (MOZ) Immer wieder stehen sie im Fokus der Öffentlichkeit: die Waden von Sportlern und Persönlichkeiten. In den vergangenen Tagen und Wochen geht eine neue Berühmtheit wie ein Fegefeuer durch die sozialen Netzwerke.

Es ist die Wade des 35-jährigen Rad-Sportlers Janez Brajkovic. Der Slowene schockiert mit einem Foto seines Unterschenkels die Netzgemeinde.

Nach seiner zehnmonatigen Dopingsperre kehrte der Fahrer ins Profigeschäft zurück. Via Instagram hält er seine Fans auf dem Laufenden und veröffentlichte dabei unter anderem dieses Waden-Foto nach einem harten Wettkampftag:

Als Gewinner des traditionsreichen Rennens "Criterium Dauphine" erlangte Janez Brajkovic 2010 Berühmtheit. Acht Jahre später flog er nach dem Doping-Skandal aus seinem Team "Adria Mobil". Seine Waden trainiert er heute wieder für sein altes Team.

Waden von Sportlern erlangen immer wieder Berühmtheit. Unvergessen: "die Wade der Nation". Ihr Besitzer: der ehemalige deutsche Nationalspieler Jérôme Boateng. Der Unterschenkel des Fußballprofis wurde bei der EM 2016 zum Dreh- und Angelpunkt des Turniers. Die Welt fragte sich: Wird seine Wade für den Rest der Duelle halten? Sie hielt bis zum Halbfinale im Spiel gegen Frankreich. Boateng musste ausgewechselt werden. Deutschland unterlag mit 0:2.

Foto: dpa/Federico Gambarini

Für mehr Aufregung sorgen jedoch stets die aufgeblähten Waden der Radsport-Profis. 2017 veröffentlichte der polnische Fahrer Pawel Poljanski ein Schocker-Foto von seinen unteren Extremitäten. Seine blauen Füße und die dicken, angeschwollenen Ader brachten ihm über 45 000 Likes ein. Poljanski kommentierte damals dazu nur: "Ich glaube, nach 16 Etappen sehen meine Beine ein wenig müde aus."

Und auch in der Musik-Szene spielen Waden ab und an eine tragende Rolle. Jene von Jessica Simpson schafften es 2014 in die Schlagzeilen. Die Sängerin – oft von der Boulevard-Presse als Königin des Jojo-Effekts betitelt – befand sich damals mitten in einem Trainingsprogramm. Die Pfund schmolzen und Muskeln kamen zum Vorschein. Besonders jene an den Waden: