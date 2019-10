Sandra Euent

Wachow/Gohlitz (MOZ) Nach einer Begehung mit dem Behindertenverband wurden gefundene Schwachstellen in Wachow und Gohlitz behoben. Wie die Stadtverwaltung Nauen mitteilte, erfolgte am 3. September die turnusgemäße gemeinsame Begehung mit dem Behindertenverband Osthavelland und der Stadtverwaltung Nauen. Im Gegensatz zu den Vorjahren, in denen man sich auf die Kernstadt beschränkt hatte, ging es diesmal auf Wunsch von Bürgermeister Manuel Meger (LWN) auch nach Wachow und Gohlitz. Bei dem vor-Ort-Termin wurden einige Schwachstellen für mobilitäteingeschränkte Menschen aufgezeigt. In der Nachbereitung des Termins hat der Fachbereich Bau Maßnahmen zur Behebung der Missstände in die Wege geleitet. Dazu gehörten unter anderem vier Bordabsenkungen. Auch ein Zugang des Gehweges in Höhe der Buswendeschleife wurde dabei gepflastert. Christoph Artymiak vom Fachbereich Bau der Stadt Nauen erklärte hierzu: "Die Maßnahmen sind abgeschlossen und der Behindertenverband Osthavelland wurde bereits informiert."