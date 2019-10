Matthias Henke

Gransee (MOZ) Wenn von Sonnabend, 26. Oktober, 10 Uhr, bis Mittwoch, 30. Oktober, 4.30 Uhr, der Bahnübergang an der Templiner Straße in Gransee umgebaut wird, kommt auf die Anlieger auch wieder einiges an Baulärm zu. Darüber unterrichtet die ausführende Firma "Strabag Rail" in einer Anwohnerinformation.

Aufgrund des Neubaus des Bahnüberganges, was sowohl die Fahrbahn, als auch die Gleisanlage umfasst, komme es "auch nachts zu lärmintensiven Gleisbauarbeiten". Zum Einsatz kommen unter anderem eine Gleis­stopfmaschine, eine Schotterplaniermaschine, eine Arbeitszuglok sowie diverse Lkw, Bagger und Radlader. Für den Autoverkehr ist der Bahnübergang während der viertägigen Bauarbeiten voll gesperrt. Die offizielle Umleitung zwischen Gransee und Badingen beziehungsweise Zehdenick erfolgt über Altlüdersdorf, Zabelsdorf und Mildenberg. Die Durchfahrt für den Fußgänger- und Radverkehr wird laut der Granseer Amtsverwaltung aber gewährleistet.

Noch keinen verbindlichen Abnahmetermin gibt es indes für die neue Fußgängerunterführung. "Noch sind einige Restarbeiten zu erledigen, Ende Oktober oder Anfang November wird die Abnahme dann aber auf jeden Fall erfolgen können", kündigte Nico Zehmke an, der für Bauen und Planen zuständige Fachbereichsleiter in der Granseer Amtsverwaltung. Der alte Teil der Unterführung werde zudem wohl noch einmal gereinigt und gemalert. Da diese Arbeiten aber in die Verantwortlichkeit der Bahntochter Station und Service fallen und nicht in die des Ansprechpartners des Amtes für die Bauarbeiten, der DB Netz, könne dazu noch keine genauere Aussage getroffen werden, so Zehmke weiter.