MOZ

Rheinsberg Nachdem er Benzin gestohlen hat, hat ein 38-Jähriger einen Unfall verursacht. Er war zudem berauscht, ohne Führerschein und mit falschen Kennzeichen unterwegs. Der Mann tankte am Mittwoch gegen 17.35 Uhr an der Rheinsberger Tankstelle und fuhr los, ohne zu zahlen. Auf der Strecke in Richtung Hindenberg kam er mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Ein Tankstellenmitarbeiter, der dem Dieb hinterhergefahren war, fand den Verunfallten. Wie die Polizei anschließend feststellte, stand der Mann offenbar unter Einfluss von Kokain, Amphetaminen und Methamphetaminen. Zumindest reagierte ein Vortest positiv auf die Substanzen. Eine Blutprobe, der in der Neuruppiner Polizeiinspektion genommen wurde, soll Gewissheit bringen. Der 38-Jährige ist zudem nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Außerdem stellte sich heraus, dass die am Auto angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehören. Sie wurden sichergestellt. Im Wagen fand sich außerdem ein Einhandmesser. Es wurden Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffen-, das Betäubungsmittel- und das Pflichtversicherungsgesetz, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Tankbetrugs aufgenommen.