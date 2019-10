BRAWO

Deetz Über 500 Fotos hat die Arbeitsgruppe "Kindheit und Jugend" des Heimatverein Deetz mithilfe eines Aufrufs in der Presse und diversen Aushängen gesammelt. Dazu sprach jeder Helfer Nachbarn und Freunde an und machte sich bei einem gemütlichen Kaffeetermin daran, gemeinsamen alte Fotoalben nach typischen Dorfszenen durchzusehen. Rund 40 Bürger konnten weiterhelfen und gaben als Leihgeber bestätigt eine Datenschutzzusage. Entstanden ist eine sicherlich einmalige Fotosammlung im Landkreis Potsdam-Mittelmark, die nach ihrer Ausstellung nun jedoch nicht in der Schublade verschwinden soll.Vielmehr haben sich die Deetzer an die Fertigung einer neuen Fotobroschüre gemacht, die am Samstag, 26. Oktober, ab 15 Uhr zur Museumsnacht im Heimatmuseum Deetz vorgestellt werden soll. Dazu werden historische Deetz-Filme gezeigt und zum Gespräch "Kindheit und Jugend im Dorf" geladen. Außerdem soll die neue Möblierung des Gemeindesaal eingeweiht werden, ehe ab 17 Uhr der Backofen seinen Betrieb aufnimmt. Mehr Infos erteilt Chris Rappaport unter 033207/-52480.