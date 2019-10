Simone Weber

Rathenow Elke Dartsch will am 22. Oktober erneut berichten, wie es um die von ihr initiierten Hilfsprojekte in Gambia steht. Zahlreiche Unterstützer hat sie in Rathenow, die wie alle anderen Interessierten zur Veranstaltung "Unterm Mangobaum" in die Alte Mühle eingeladen sind. Los geht es um 18.30 Uhr.

"Dieses Jahr hat mich das Ehepaar Monika und Peter Schmidt nach Gambia begleitet. Die Kulturen Deutschlands und Gambias sind sehr unterschiedlich. So wird der Vortrag über die Reise und die Verwendung der Spendengelder auch entsprechend musikalisch umrahmt. Der junge Optik-Azubi in Rathenow, Felix Barthel, spielt klassische Musik auf dem Klavier und der aus Kamerun stammende Valantin auf der Djembe, auf der afrikanischen Trommel", sagt Elke Dartsch. "Zusätzlich gibt es eine Ausstellung mit zirka 50 Natur- und Landschaftsfotos aus dem Havelland, die an diesem Abend gegen eine angemessene Spende erworben werden können."

Die in Strodehne lebende Marion Bernicke-Pérez Castilleja fotografiert ihre Heimat auf eine experimentelle Art und Weise, in Richtung Malerei, und will das Hilfsprojekt mit dem Erlös unterstützen. Zusätzlich wird die Rathenowerin Jeanette Röhle über ihre Erfahrungen während eines Urlaubs in Gambia berichten.

Im Rahmen ihrer dritten Reise ging es um die Gesundheit von Schulkindern im Ort Kitty. Dafür brachte Dartsch hunderte Zahnbürsten, Zahnputzbecher und Zahncremes mit. Ferner überbrachte sie Spenden von Rathenower Optikunternehmen zur Ausstattung einer Augenklinik in Gambia. "Für ein neues Hilfsprojekt zur Wasserversorgung in Kayal, im von Hilfsorganisationen und Touristen vergessenen Norden Gambias fanden die Verhandlungen mit den Dorfbewohnern unter einem Mangobaum statt", so Elke Dartsch. Daher der Name ihrer Veranstaltung am Dienstag.