René Wernitz

Havelland/Brandenburg (MOZ) An diesem Samstag (Anpfiff: 13.30 Uhr) empfängt der FSV Optik Rathenow einen Verein zum Punktspiel, der seine beste Zeiten in der DDR hatte. Der damalige sportliche Erfolg des BFC Dynamo wird vielfach mit dessen Mäzen in Verbindung gebracht: Erich Mielke (1907-2000).

Derweil saß ab 1986 einer mit im Ministerrat der DDR, dessen Herz für eine Betriebssportgemeinschaft (BSG) schlug. Zuvor war dieser Mann Generaldirektor des VEB Qualitäts- und Edelstahlkombinats Brandenburg gewesen. Auf diesen Posten war Hans-Joachim Lauck 1979 gelangt. Damit begannen für die BSG Stahl Brandenburg die besten Zeiten.

Sportfreunde, die die DDR live und von innen erlebten, werden sich an Namen wie Motor, Chemie, Vorwärts, Turbine, Empor etc. erinnern. Durch diese ließ sich erahnen, wer finanziell hinter den Betriebssportgemeinschaften stand. BSG Stahl war kein Alleinstellungsmerkmal für die Stadt Brandenburg, es gab sie etwa in Riesa, Hennigsdorf und Thale. Doch sollten es die Stahlwerker mit Lauck im Rücken sogar bis in einen internationalen Wettbewerb schaffen.

Am Anfang dieser Entwicklung stand eine Herren-Mannschaft, die in der zweitklassigen DDR-Liga zum Durchschnitt gehörte. Es gab fünf Staffeln auf dieser Ebene, unterteilt von A bis E. Zur Saison 1978/79 wechselte Stahl Brandenburg von der C- in die B-Staffel und belegte den vierten Platz.

Unter Trainer Karl Schäffner trat die BSG noch eine Weile auf der Stelle, ehe sie 1982/1983 erstmals den Staffelsieg errang. Im damals üblichen Aufstiegsturnier der fünf Staffelsieger konnten sich die Brandenburger noch nicht durchsetzen. Schäffner musste gehen, die BSG holte mit Heinz Werner einen oberligaerfahrenen Trainer, der gleich im ersten Anlauf den Aufstieg in die höchste Spielklasse der DDR schaffte.

Im Gegensatz zu heutigen Profis, die ihr Geld von einem Verein erhalten, waren BSG-Fußballer im Trägerbetrieb angestellt und für den Sport sozusagen freigestellt. Von den Stahl-Spielern musste keiner ins Werk. Doch war der Generaldirektor auch ihr Arbeitgeber. Wie Lauck förderte, so forderte er auch Leistung auf dem Rasen.

Wie das heute nicht anders ist, bedurfte es weiterer Spieler auf Oberliganiveau. An einem prägnanten Beispiel zeigt sich, wie der Generaldirektor hinter den Kulissen in der Lage war, Strippen zu ziehen. Denn 1985 schloss sich einer der BSG Stahl an, der sich lange in einem sportlichen Grab befand.

Detlev Zimmer heißt dieser Fußballer, der einst als großes Talent gehandelt wurde. 1976 zum FC Carl-Zeiss-Jena gewechselt, sollte er dort zur neuen Nummer 1 im Tor geformt werden. Dieser Formungsprozess beinhaltete auch politisch-gesellschaftliche Aspekte. Zimmer wurde "unmoralischer Lebenswandel" vorgeworfen, was eine lebenslange Sperre für den Leistungssport und somit für die Oberliga nach sich zog.

Der begnadete Keeper kam zunächst als Übungsleiter bei der BSG Chemie Schwarza unter, anschließend durfte er bei der BSG Kali Werra Tiefenort im Tor stehen. Aus diesem Grab buddelte ihn Hans-Joachim Lauck aus und schaffte das politisch schier Unmögliche: Der Torhüter, inzwischen Anfang 30, wurde begnadigt und durfte zu Stahl Brandenburg. Mit Detlev Zimmer im Tor kletterte die BSG bis Ende ihrer zweiten Oberliga-Saison auf Platz 5, der in dem Fall zur Teilnahme im UEFA-Cup berechtigte. Inzwischen saß Peter Kohl auf der Trainerbank.

Die BSG Stahl Brandenburg hatte ein Stadion, in dem bei Topspielen weit mehr Leute zusahen, als eigentlich erlaubt waren. Im UEFA-Pokal-Heimspiel gegen den späteren Cupgewinner IFK Göteborg sollen es mehr als 20.000 Zuschauer gewesen sein. Eine elektronische Anzeigentafel wurde zuvor gebaut, auch eine neue Haupttribüne. Über dieses Engagement für die BSG und wie es ihm gelang, anderswo in der DDR wegen politischer Fehltritte in Ungnade gefallene Top-Fußballer an die Havel zu lotsen, schrieb Hans-Joachim Lauck in einer 2017 veröffentlichten Biografie mit dem Titel: "Edel sei der Stahl, stolz der Mensch. Erinnerungen eines Kombinatsdirektors und Ministers".

Als Flutlichtmasten im Stadion errichtet wurden, war Lauck schon nicht mehr Generaldirektor, sondern Chef des Ministeriums für Schwermaschinen- und Anlagenbau. Anders als BFC-Fan Erich Mielke wurde Lauck nicht vom Sockel gerissen. Im Januar 1990 wurde er DDR-Minister für Maschinenbau, ab April Angestellter im Wirtschaftsministerium. Letzte Station seines Berufslebens war ab Herbst 1990 ein britisches Immobilien- und Hotelunternehmen. Inzwischen 82-jährig lebt Lauck nun in seiner Geburtsstadt Freyburg an der Unstrut. Längst ist er Ehrenmitglied im Nachfolgeverein FC Stahl Brandenburg. Zum Ehrenbürger der Stadt reichte es nie.