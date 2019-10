Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Für manche Motive liegt sie wochenlang auf der Lauer. Der Wiedehopf war so ein Langzeitprojekt der Fotografin Anke Kneifel. Zwei Jahre lang hat sie nach dem Vogel gesucht. Als sie ihn in der Nähe von Neuruppin gefunden hatte, bereitete sich Kneifel eine Woche lang auf das Foto vor. "Da reicht kein Tarnumhang", erklärt sie. "Ich musste ein richtiges Versteck bauen." Der Hintergrund: Fühlt sich der Vogel zu sehr bedroht, gibt er seinen Brutplatz – und damit auch den Nachwuchs – auf. Am Ende gelang der Steinmetz-Meisterin ein Foto von einem Wiedehopf im Landeanflug, während das Junge aus dem Baumstamm schaut – ein perfektes Bild. Es ist eines von zwölf im Kalender der Stadtwerke Neuruppin für 2020, den Anke Kneifel gestaltet hat. Ab heute kann er gekauft werden.

Nach ihren Motiven sucht Anke Kneifel rund um Neuruppin. Seit 2013 fotografiert die Steinmetz-Meisterin als Hobby. "Vieles, was ich aufnehme, ist Zufall", erklärt sie. "Ich fahre einfach an Orte, an denen sich Tiere befinden könnten." Manchmal springt ihr ein Motiv auch vor die Linse, wie im Fall des Rotfuches, der das Kalenderbild für den Februar 2020 darstellt. "Ich war mit dem Auto zwischen Radensleben und Wustrau unterwegs", erinnert sich Anke Kneifel. Als sie den Fuchs auf dem Feld entdeckt hatte, legte die Neuruppinerin kurzerhand eine Vollbremsung hin, drehte um und fuhr an den Straßenrand. "Ich hatte eine halbe Minute, dann war der Fuchs wieder weg." Entstanden ist ein Bild, auf dem das Tier die Fotografin neugierig und aufmerksam beäugt, während das Gras vor ihm mit Raureif bedeckt ist.

Die Nähe zählt

"Bei der Naturfotografie gibt es nur ein Rezept: Nähe", schildert Anke Kneifel. Manchmal kann diese aber fast unangenehm werden. Vor Kurzem hielt Anke Kneifel Ausschau nach einem Seeadler. Vor die Linse lief ihr ein Wolf. Dieses Foto ist noch nicht im aktuellen Stadtwerke-Kalender zu sehen.

Einen solchen Planer hat Anke Kneifel noch nie selbst aufgelegt. Bisher kamen Anfragen von anderen, denen sie die Aufnahmen zur Verfügung gestellt hat. Das Honorar, das Kneifel bekommen hat, hat sie ans Ruppiner Hospiz gespendet. 1 260 Euro waren es, die am Donnerstag als Spendenscheck übergeben wurden. Für Juliane Schößler und Christine Wiegand vom Hospiz ist klar, wohin das Geld fließen wird: "Es kommt in unseren Spendentopf und geht damit definitiv in die Hospizarbeit", sagt Schößler. 2019 konnte dank der Spenden einiges verwirklicht werden: In dem Haus, das 2004 eröffnet wurde, gab es viel Verschleiß. Neue Möbel wurden aufgestellt, neue Fußböden verlegt. Im Tageshospiz gibt es nun eine neue Küche. "Und auch die Mitarbeiter müssen bezahlt und Lebensmittel gekauft werden", erklärt Juliane Schößler. Wenn Angehörige von Hospiz-Bewohnern vor Ort übernachten wollen, wird auch das durch Spenden ermöglicht.

Projekt seit 2004

Stadtwerke-Geschäftsführer Thoralf Uebach und Guido Gerlach, Leiter des Vertriebs, haben am Donnerstag einige Kalender im Hospiz gelassen, damit diese dort die frisch gestrichenen Wände schmücken können. Seit 2004 geben die SWN den Jahresplaner heraus. "Es ist jedes Mal eine Teamarbeit", so Gerlach. "Wir überlegen gemeinsam, unter welches Motto wir einen Kalender stellen können." Türen und Innenhöfe Neuruppins wurden ebenso schon thematisiert wie historische Ansichten der Stadt. Nun stehen alle Bilder unter der Überschrift "Heimat". Wurden in den vergangenen Jahren bis zu 750 Exemplare des Kalenders gedruckt, sind es dieses Mal sogar 800. "Wir vermuten, dass es eine große Nachfrage geben wird." Wer also noch bis Weihnachten warten möchte, um sich einen der Kalender zu sichern, sollte diese Pläne besser ändern: "Die Leute müssen sich beeilen, wenn sie einen abbekommen möchten", so Gerlach.

Der Kalender ist im Kundencenter der Stadtwerke für 19,95 Euro zu haben. Das kommunale Unternehmen hat sich der Initiative von Anke Kneifel angeschlossen: Drei Euro von jedem verkauften Kalender werden ans Hospiz gespendet.