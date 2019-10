Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) In der Region werden viele Produkte hergestellt, die auf kurzem Weg bei den Verbrauchern landen könnten und damit einen nachhaltigeren Lebensstil ermöglichen würden. Doch die Zeit, die Erzeugnisse auf dem Wochenmarkt anzubieten, haben selbst größere Betriebe nicht immer. Zudem ist dieser für Berufstätige, die außerhalb arbeiten, zeitlich nicht zu erreichen.

Dort setzt Marktschwärmer an: Das Projekt verbindet die Produzenten und die Konsumenten einer Region miteinander. Die Menschen können auf der Onlineplattform von Marktschwärmer Produkte aus ihrer Region vorbestellen, die dann zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem Sammelpunkt gebracht werden, an dem sich Landwirte und Konsumenten auch kennenlernen. "Das Ganze ist eine Mischung aus Onlineshop und Abholmarkt", sagte Johanna Heidegger, Projekt-Koordinatorin bei Marktschwärmer, die bereits 30 solcher Schwärmereien aufgebaut hat, von Erlangen über Köln bis ins Erzgebirge.

Angebot für Neuruppin geplant

Auch in Neuruppin soll eine solche Einkaufsmöglichkeit aufgebaut werden. Wie das Prinzip im Einzelnen funktioniert, was noch benötigt wird und vieles mehr wird bei einer Infoveranstaltung besprochen, die an diesem Freitag, 18. Oktober, von 18.30 bis 20 Uhr bei Tante Emma Unverpackt in der Neuruppiner Präsidentenstraße 54 stattfindet.

Bislang fehlt ein ganz wichtiger Bestandteile: der Gastgeber. So werden bei dem Projekt diejenigen vor Ort genannt, die die Erzeuger ansprechen und auch den Ort für die Schwärmerei stellen. Noch ist dieser Ansprechpartner nicht gefunden. Dennoch gibt es in der Umgebung schon einige Unterstützer. Dazu gehört unter anderem die Regionalinitiative Prignitz-Ruppin, die ebenfalls Erzeuger und Verbraucher in Kontakt bringen möchte. Sie war es auch, die die Marktschwärmer angesprochen hat, sagt Heidegger.

Gebühr für Vermittlung

Bei seiner Suche wird der Gastgeber teilweise durch die Datenbank der Schwärmer unterstützt, in der schon mehr als 1 000 Erzeuger in Deutschland registriert sind. Für seine Zeit wird der- oder diejenige entschädigt – mit 8,35 Prozent des Nettoumsatzes. Weitere zehn Prozent gehen an die Marktschwärmer und werden etwa für die Finanzierung der Organisation eingesetzt, aber auch fürs Bereitstellen von Infomaterialien. Die gibt es beispielsweise für Erzeuger, damit diese lernen, wie sie ihre Produkte auch gut online präsentieren können.

Damit die Marktschwärmerei attraktiv für Verbraucher ist, müssen genug Erzeuger gefunden werden, um einen kompletten Grundeinkauf zu ermöglichen, also Gemüse, Obst, Fleisch, Milchprodukte und mehr. Auch wenn die Produkte online bestellt werden, gilt die Abgabe als Direktvermarktung, erklärt Heidegger. Produzenten müssen also keine zusätzlichen Nährwerttabellen erstellen, die sonst womöglich gefordert wären.

Weitere Informationen gibt es auf wirsind.marktschwaermer.de.