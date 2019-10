Jürgen Liebezeit

Mühlenbeck (MOZ) Aufgrund eines technischen Fehlers sind Teile Mühlenbecks seit einigen Tagen ohne Straßenbeleuchtung. Betroffen sind Teile der Hauptstraße, der Bahnhofstraße, der Birkenwerderstraße und der Kirschallee. Die Gemeindeverwaltung hat einen Elektriker beauftragt, den Fehler zu finden. Möglicherweise ist Wasser in einen Verteilerkasten eingedrungen. Ob der Schaden am Donnerstag behoben werden konnte, stand am Nachmittag noch nicht fest.