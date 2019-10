Es gibt noch viele Sandpisten

53 Kilometer lang sind zusammengerechnet alle unbefestigten Straßen, also Sandstraßen, in der Gemeinde.

Das nächste größere Bauprojekt in Zühlsdorf ist der Bau der Gehwege entlang der Dorfstraße. Entsprechende Mittel sind im Entwurf des Haushaltsplans für das nächste Jahr eingestellt.

Die neuen Straßen sind in der Regel 5,10 Meter breit, in Einengungen 3,50 Meter. Die Oberfläche ist komplett aus Asphalt hergestellt. Die Straße ist von Bordsteinen eingefasst. Die Regenentwässerung erfolgt ausschließlich über Versickerungsmulden am Straßenrand. Es gilt künftig Tempo 30.

Spendabel zeigte sich die Baufirma Stradeck aus Mühlenbeck, die Imbiss und Getränke ausgab. Sie bedankte sich damit für das Verständnis der Anlieger. ⇥zeit