Deetz Ein Bungalow in der Straße Zum Königsberg ist aus bisher ungeklärter Ursache am Mittwochnachmittag in Deetz ausgebrannt.Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchten den Brand zu löschen, konnten das vollständige Niederbrennen des Bungalows jedoch nicht mehr verhindern. Nach ersten Ermittlungen könnte der Brand von einem Kohleofen ausgegangen sein. Der Eigentümer gab an, dass er diesen angefeuerthatte, bevor er den Bungalow verließ. Der Sachschaden wurde auf etwa 20.000 Euro geschätzt.