Oranienburg (MOZ) Schon nach einer halben Stunde war Schluss am Amtsgericht Oranienburg. Richter Andreas Steiner unterbrach am Donnerstag die Sitzung und verschob den Prozess gegen den mutmaßlichen Brandstifter von Kremmen, Aaron B., auf Anfang November.

Der Angeklagte wollte sich "zur Sache" nicht äußern, wie sein Anwalt Detlef Knoch dem Schöffengericht mitteilte. Damit war klar, dass es einen neuen Termin für die Verhandlung wird geben müssen. Am Donnerstag hatte das Gericht dem Angeklagten die Gelegenheit geben wollen, aus freien Stücken, die Tat einzuräumen. Doch das erhoffte Geständnis blieb aus. Damit verstrich für den Angeklagten auch die Chance auf eine mildere Strafe. Um den Tathergang aufzuklären, werden zum neuen Termin mehr als zehn Zeugen erwartet.

Feuer an vier Stellen

Die Vorwürfe wiegen schwer. Aaron B. wird beschuldigt, am 28. Oktober 2018 vorsätzlich Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Kremmen gelegt zu haben, in dem er damals selbst wohnte. Es wurde vollständig zerstört. Staatsanwalt Benjamin Besson las am Donnerstag die Anklageschrift vor. Demnach soll der Angeklagte Feuer an vier Stellen innerhalb des historischen Reihenhauses gelegt haben.

420 000 Euro Gesamtschaden

Gegen 12 Uhr wurde zuerst im Keller ein Karton in Brand gesteckt, wodurch ein Heizungslüfter und eine Kabeltrommel Feuer fingen. Fünf Minuten später steckte der Täter "gezielt" die Schuhe eines Mieters im Obergeschoss, die vor der Tür standen, mit einem Brandbeschleuniger an, sagte Staatsanwalt Benjamin Besson. Anschließend soll der Angeklagte ein Feuer im Bereich der Treppenöffnung zum Dachstuhl entfacht haben, wodurch die Holztreppe Feuer fing. Schließlich hat der mutmaßliche Brandstifter Aaron B. vermutlich mit offenem Feuer vor der eigenen Haustür hantiert. 78 Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten am 28. Oktober, einem Sonntag, mit den Folgen zu kämpfen. Vor allem versuchten sie, ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbarhäuser, die eng an eng stehen, zu verhindern. Das gelang der Feuerwehr. Doch durch Ruß, Rauchgas, das Feuer und Löschwasser wurde das Mehrfamilienhaus mit fünf Wohneinheiten komplett unbewohnbar. Einem Mieter entstand ein Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro, für zwei weitere Mitparteien im ersten Obergeschoss und im Parterre bezifferte der Staatsanwalt den Schaden auf jeweils 30 000 Euro. "Der Gesamtschaden liegt bei 420 000 Euro", so Besson.

Seit vier Wochen in U-Haft

Seit 19. September sitzt der Angeklagte (geboren 1992 in Hennigsdorf) in Untersuchungshaft. Zu sich selbst hatte er vor dem Oranienburger Amtsgericht am Donnerstag wenig zu sagen. Hauptschulabschluss, keine Ausbildung, Jobs als Bauhelfer, ledig, keine Kinder, seit einigen Monaten wohnungslos. Warum er auf der Straße lebe, wollte Richter Andreas Steiner wissen. "Einfach so", war die Antwort. Schließlich kam noch heraus, dass der Beschuldigte seit zehn Jahren Drogen, unter anderem Cannabis und Speed, konsumiert. Im Mai ist er nach eigenen Angaben zur Rettungsstelle der Hennigsdorfer Klinik gegangen, "weil es mir nicht so gut ging". Dort sei er auch in Therapie gewesen. An die Diagnose konnte er sich am Donnerstag nicht erinnern: "Weiß ich nicht mehr." Er habe "Stimmen im Kopf gehabt", sagte Aaron B.

Der Richter schlug ihm mehrfach vor, sich von einem Arzt für ein Gutachten untersuchen zu lassen. "Das wäre vielleicht hilfreich", so Steiner. Doch der Angeklagte lehnte das Ansinnen ab.

Danach unterbrach das Gericht die Verhandlung. Aaron B. musste seine Hände hinter dem Rücken verschränken. Ihm wurden Handschellen angelegt, und er wurde von zwei Justizvollzugsbeamten zum Rücktransport nach Wulkow hinausgeführt.