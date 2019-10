bu

Oranienburg (MOZ) Bereits zum 21. Mal ist ein ausgemustertes Rettungsfahrzeug aus dem Landkreis Oberhavel als Geschenk auf Reisen nach Polen gegangen. Landrat Ludger Weskamp (SPD) hat den Rettungstransportwagen (RTW) am Donnerstag im Partnerlandkreis Biala Podlaska zum symbolischen Preis von einem Euro an seinen Amtskollegen Mariusz Filipiuk übergeben.

Freundschaftliche Beziehung

Der gelbe Rettungswagen wird künftig im Kreiskrankenhaus in Miedzyrzec Podlaski genutzt. "Dieses gut erhaltene und einsatzbereite Fahrzeug wird hier weiter gute Dienste für die Gesundheit der Bevölkerung leisten", freute sich Weskamp. Wegen der strikten Vorschriften in der Notfallrettung müssen in Deutschland Rettungsfahrzeuge häufiger ersetzt und ausgesondert werden. Das kommt den polnischen Partnerkreisen zugute: Seit 2006 gingen drei Notarzteinsatzfahrzeuge, 15 Rettungswagen und drei Krankentransportwagen nach Biala Podlaska beziehungsweise nach Siedlce.

Genau seit 15 Jahren unterhalten Oberhavel und Biala Podlaska ihre partnerschaftlichen Beziehungen. Aus diesem Anlass weilen Vertreter aus Oberhavel unter Leitung von Ludger Weskamp noch bis zum Sonnabend in Biala Podlaska.