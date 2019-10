Silvia Passow

Nauen Darstellergruppen der Germanenzeit und des frühen Mittelalters feiern am letzten Oktoberwochenende ihr Herbstfest im historischen Dorf Gannahall in Nauen. Rico Krüger, Vorsitzender des Semnonenbundes aus Nauen, erwartet internationale Gäste. Sie alle pflegen historisches und kulturelles Erbe. Eingeladen sind dazu auch alle Havelländer, die einen historischen Ausflug in diese Zeit wagen wollen. Ein Erntedankfest gekoppelt mit einem historischen Handwerkermarkt erwartet die Besucher. Es wird gekocht nach den Rezepten der Altvorderen und deftiges vom Grill angeboten. Dazu gibt es Met, gleich mehrere Sorten des traditionellen Honigweins können verkostet werden. Auf dem historischen Markt warten spannende Waren auf ihre Käufer. Angeboten werde Historisches, sagt Krüger und erklärt, was sich dahinter verbirgt. Alles, was die Darsteller für ihre Auftritte rund ums Jahr brauchen: handgefertigter Schmuck, Töpferwaren, naturbelassene Stoffe und vieles mehr. Das Herbstfest findet am 26. Oktober von 12 bis 22 Uhr und am 27. Oktober von 12 bis 18 Uhr statt. Am Samstagabend wird das historische Dorf Gannahall in der Ludwig-Jahn-Straße 22g im Glanz eines Lagerfeuers leuchten.