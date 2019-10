Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Der Oranienburger Kaufland-Markt eröffnet nach mehrmonatiger Umbauphase am kommenden Montag um 7 Uhr wieder. Das teilte das Unternehmen aus Neckersulm am Donnerstag mit. Kaufland investiert seit einigen Jahren in die Modernisierung aller Märkte. Zum modernen Konzept gehören eine übersichtlichere Gliederung, niedrigere Regale und moderne Technik. Bedientheken wurden neu gestaltet, es soll mehr Platz für die Kunden geben. Bereits im Juli wurde im Eingangsbereich des Marktes eine neue Filiale der Bäckerei Plentz eröffnet.

Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) und das Kurfürstenpaar werden bei der Eröffnung am Montag dabei sein, teilte Kaufland mit.