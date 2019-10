Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Wochenendwohnen wird offenbar zu einer Zukunftschance für viele kleine Dörfer außerhalb des Berliner Speckgürtels. Nun könnte auch Schneeberg von einem solchen Projekt profitieren. Ein Berliner Investor hat in dem Beeskower Ortsteil einen alten Bauernhof erworben, der leersteht. Das eigentliche Wohnhaus soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Scheune und Remise will der neue Eigentümer erhalten. Beide Gebäudeteile sollen saniert und zu Wohnungen umgebaut werden. Das Projekt ist in Schneeberg bereits vorgestellt worden und wurde von den Berliner Architekten, die es betreuen, auch im Beeskower Bauausschuss präsentiert.

Bebauungsplan ist nötig

Dass sich die Gremien der Stadt mit dem Vorhaben beschäftigen, liegt daran, dass von den fünf Lodges aus Holz, die ebenfalls auf dem Grundstück entstehen sollen, drei im so genannten Außenbereich liegen. Deshalb muss ein Bebauungsplan erstellt und genehmigt werden. Die Stadtverordneten haben sich letztendlich mit großer Mehrheit für das Vorhaben ausgesprochen. Für das Projekt, zu dem auch die Anlage eines großen Teichs zwischen den Gebäuden gehört, spricht, dass die Bebauung nicht weiter in den Bereich der angrenzenden Felder geht wie auf einigen anderen Grundstücken in der Straße.

Wie das Wochenendwohnen in Schneeberg ganz konkret aussehen wird, bleibt derweil abzuwarten. Möglich ist, dass die einzelnen Wohnungen verkauft und durch die Eigentümer genutzt werden. Auch der Berliner Investor selbst will sich zumindest zeitweise in Schneeberg aufhalten.

Auch wenn Wohngebäude nur zeitweise genutzt werden, ist das positiv für die Einwohnerstatistik. Bürgermeister Frank Steffen hat zuletzt das Ziel verkündet, diese Zahl bei rund 8500 stabil zu halten. Von diesen rund 8500 sind gut 8000 Personen mit Hauptwohnsitz gemeldet, knapp 500 mit einem Zweitwohnsitz. Immer wieder macht Steffen deutlich, dass für die Stabilisierung der Einwohnerzahl gebaut werden muss. Wenn eine Familie in der Neubauwohnung früher einen Flächenverbrauch von 70 bis 90 Quadratmetern hatte, brauche man für diese Familie heute 800 bis 1200 Quadratmeter, sagte er jüngst bei der Einwohnerversammlung im Kiefernweg.

Eigenheime sehr begehrt

Weil sich die Einkommenssituation junger Familien verbessere und die Zinssituation bei Krediten günstig sei, gebe es großes Interesse an Baugebieten. Praktisch alle von der Stadt zur Verfügung gestellten Grundstücke würden schnell vermarktet. Dabei setzt die Stadt vor allem auf Neubauten in Beeskow selbst. Das habe vor allem infrastrukturelle Gründe und schließe Bauvorhaben in den Ortsteilen nicht aus. So entsteht durch einen privaten Investor derzeit in Radinkendorf ein kleines Wohngebiet.