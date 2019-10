Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) Abgesperrte Spielgeräte, triste Buddelkästen: Die Spielplätze in der Stadt waren lange ein Frankfurter Sorgenkind. Doch es tut sich was. Seit gut einem Jahr werden die Bedingungen für die Jüngsten besser. Mit Michael Kranich gibt es inzwischen wieder einen Spielplatzbeauftragten. Außerdem ist mit Steve Bastian seit August 2018 ein junger Tischler für die Stadt tätig. Der Markendorfer war zuvor bei einem regionalen Möbelunternehmen beschäftigt und auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. In der Werkstatt auf dem Bauhof am Südring wird er unter anderem auch von Lehrlingen unterstützt. "Die Arbeit ist abwechslungsreich und es gibt jeden Tag viel zu tun", sagt Steve Bastian.

Tatsächlich blieben in den Jahren davor viele Rekonstruktionen und Reparaturen auf Frankfurter Spielplätzen auf der Strecke. Vor allem, weil es an Geld fehlte. 2017 spitzte sich die Situation noch einmal zu. Der Spielplatzbeauftragte hatte sich in den Ruhestand verabschiedet und ein Nachfolger war nicht in Sicht. Dann fiel auch noch der langjährige Tischler von einen Tag auf den anderen aus gesundheitlichen Gründen aus. Frank Herrmann, Leiter im Amt für Tief-, Straßenbau und Grünflächen, beauftragte daraufhin eine Firma für nötige Kontrollen und Abnahmen, um die Situation zu überbrücken. "Wir brauchten sofort jemanden, der sagt: hier muss repariert oder gesperrt werden. Hätten wir das nicht getan, hätten wir fahrlässig gehandelt", erklärt der Amtsleiter. Doch seit etwa einem Jahr "geht es wieder aufwärts, was die Spielplatzunterhaltung betrifft. Es ist wieder Zug drin", freut sich Herrmann.

47 kommunale Spielplätze gibt es in Frankfurt. Mindestens einmal in der Woche werden sie von Mitarbeiterinnen des Bauhofes kontrolliert und gereinigt, erklärt Roland Kalz, Leiter des Bauhofes. Viermal im Jahr müssen größere Sicherheitskontrollen stattfinden; jährlich außerdem eine Hauptuntersuchung. "Anhand dessen erstellen wir eine Prioritätenliste für unseren Tischler, wir können ihn ja auch nicht mit Arbeit überfrachten", sagt Kalz. Zumal auch Bänke oder Papierkörbe repariert oder aufgebessert werden müssen. "Es kommen auch regelmäßig kleine Schadensmeldungen rein, auf die wir reagieren müssen", ergänzt Michael Kranich.

Doch Steve Bastian und seine Kollegen konnten inzwischen etliche Baustellen abarbeiten. Komplett erneuert wurden beispielsweise die Holzspiel- und Klettergeräte am Platz der Begegnung in der Martin-Opitz-Straße, zählt Michael Kranich auf. Auch auf dem Campus-Spielplatz am Audimax können sich Kinder wieder gefahrlos austoben; der Spielturm wurde erneuert, die maroden Holzstreben, von denen eine bereits umgestürzt war, durch einen Zaun ersetzt. Aufwendige Rekonstruktionen und Reparaturen an Mobiliar und Spielgeräten gab es auch auf den Spielplätzen am Römerhügel, im südlichen Lennépark, im Stadtwald; dazu bereits im vorigen Jahr im Kinderspielbereich im Kleistpark und am Hang auf dem Anger und vielen anderen Spielplätzen mehr.

Stadt stellt 150000 Euro bereit

Zu Gute kommt dem Bauhof, dass die Stadt für die Unterhaltung von Spielplätzen in diesem und im nächsten Jahr deutlich mehr Mittel im Haushalt bereitstellt – wenn auch immer noch zu wenig. Angemeldet für das eigentlich Nötigste hatte Amtsleiter Herrmann 200 000 Euro. Der Oberbürgermeister und die Stadtverordneten gewährten dann 150 000 Euro. Im Jahr davor hatte das Budget allerdings bei nur 42 000 Euro gelegen. Große Sprünge waren damit nicht möglich. "20 000 Euro kostet uns allein die Sandreinigung im Jahr", berichtet Roland Kalz. "Mit dem Mittelzuwachs sind wir jetzt auch in der Lage, vernünftiges Material zu kaufen, wie beispielsweise Latten, Balken, Siebdruckplatten".

All das gleicht ein Stück weit das geringe Budget für Investitionen aus. Denn dafür standen auch 2019 nur rund 50 000 Euro zur Verfügung, so Frank Herrmann. "Das sind vielleicht drei, vier neue Geräte, und das war es. Eigentlich müsste auf jedem Spielplatz investiert werden."