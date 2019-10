Thomas Berger

Hoppegarten Bauen ging damals offenbar etwas schneller als heute, obwohl es längst nicht so moderne Technik gab. Am 3. Juli 1904 war Grundsteinlegung, und schon fünf Monate später stand der Turm und konnten zum Aufhängen aus Hermelingen die drei Glocken geliefert werden. St. Georg, benannt nach dem Schutzheiligen der Kirche, Salve Regina und Sancte Johannes riefen nun zum Gebet, nachdem im Folgejahr auch noch die Inneneinrichtung des Neubaus fertig gestellt und am 5. März 1905 die Konsekration (liturgische Weihe) durch Armeebischof Heinrich Vollmar stattgefunden hatte. Es war ein Festtag: Endlich verfügten Hoppegartens Katholiken über einen eigenen Kirchenbau.

Es war ein längerer Weg bis zu diesem feierlichen Augenblick. Zwar zählte der Ort schon 1868, als der Union-Club von den Brüdern Treskow, Gutsherren von Dahlwitz, das spätere Rennbahngelände kaufte, etwa 300 Bürger, die sich zum katholischen Glaubenszweig des Christentums bekannten. Kirchenrechtlich gehörte Hoppegarten aber zu jener Zeit noch ebenso wie Strausberg und Rüdersdorf/Kalkberge zur Missionspfarrei Wriezen, die ihrerseits Fürstbischof Kardinal Kopp mit Sitz in Breslau unterstand. 1899 dann erfolgte die Ernennung des Potsdamer Kaplans Karl Brysch zum Kuratus für eine neu zu errichtende Pfarrei in Strausberg. Er ließ sich in Neuenhagen nieder und hielt in der Niederheide (Hoppegartener Straße 3) am 5. November jenes Jahres den ersten Gottesdienst ab.

Es war noch unter seiner Ägide, dass der Union-Club 1902 der Gemeinde ein anderthalb Morgen großes Grundstück ohne Auflagen schenkte – die wichtigste Voraussetzung, um auch in Hoppegarten eine Kirche errichten zu können. Im Dezember des folgenden Jahres (auf Brysch als Kuratus war inzwischen Joseph Baron gefolgt) konnte dann der Entwurf des Berliner Architekten Paul Franke genehmigt und der Auftrag an die Firma Büttner in Werneuchen ausgelöst werden.

Wenn der Hoppegartener Peter Veit, langjährige Stütze der katholischen Gemeinde im Ort, von dieser Vorgeschichte erzählt, dann wirkt es fast, als wäre er selbst dabei gewesen. Veit ist für die in einer Umbruchsituation befindliche Gemeinde – hinsichtlich der pfarradministrativen Zuständigkeit gerade mit Petershagen/Strausberg fusioniert und in diesem Dreiklang wiederum ein Punkt im sogenannten pastoralen Raum Rüdersdorf-Erkner-Hoppegarten-Petershagen – ein Schatz, der mit seinem Wissen sozusagen die Brücke zur Vergangenheit hütet. Das betrifft übrigens nicht nur bauliche Maßnahmen an der Kirche, sondern ebenso die Menschen, die über lange Jahre die Gemeinde prägten.

So verbrachte Pfarrer Joseph Siebner, der 1908 als dritter Seelsorger in Hoppegarten auf den nach St. Antonius (Eichwalde) gewechselten Baron folgte, stolze 34 Jahre an dieser Wirkungsstätte. "Er hatte eine glückliche Hand, die Gemeinde zusammenwachsen zu lassen", erklärt Peter Veit. Und so fallen in diese Blütezeit – aus der Kuratie Hoppegarten (in den katholischen Strukturen ein halbautonomer Status) wurde Anfang 1923 endgültig eine selbstständige Pfarrei – auch zahlreiche gesellschaftlich-soziale Aktivitäten. Ein katholischer Männerverein wurde ebenso gegründet wie der St.-Elisabeth-Verein und der Kinderverein Blau-Gold. Institutionen, deren Bedeutung gerade in der schwierigen Zeit der Weltwirtschaftskrise noch wuchs.

Märkischer Katholikentag 1934

Was heute kaum mehr vorstellbar erscheint: 60 000 Gläubige aus ganz Brandenburg strömten am 24. Juni 1934 zum letzten Märkischen Katholikentag auf der Rennbahn zusammen. Ministerialdirektor Erich Klausener, der sechs Tage später von Angehörigen der SS in seinem Büro im Reichsverkehrsministerium erschossen wurde, hielt dort noch eine Ansprache, die für den streitbaren Christen und zu diesem Zeitpunkt Vorsitzender des Dach-verbandes Katholische Aktion, eine der führenden Persönlichkeiten des preußischen Katholizismus, zur Schlussrede seines Lebens werden sollte.

Fast so lang wie Siebner, immerhin auch an die drei Jahrzehnte (1942 bis 1970), wirkte dessen Nachfolger Pfarrer Josef Hundertmark in Hoppegarten. Er musste miterleben, wie im Januar 1944 vier Brandbomben auf dem Gelände von St. Georg niedergingen. Nicht nur das Dach trug schwere Schäden davon und alle Fenster waren zersprungen. Bei Kirche wie Pfarrhaus nebenan zeigten sich auch Risse im Mauerwerk. Als rund 15 Monate später die Rote Armee in der finalen Offensive des Zweiten Weltkriegs auf Berlin vorrückte, benutzten die sowjetischen Soldaten das Kirchengrundstück zeitweise als Feldlager.

Es sind heute gerade die drei prächtigen Fenster im Chorraum, die St. Georg im Innern prägen. 1949/50 wurden sie im Zuge der Beseitigung der Kriegsschäden angeschafft. Nicht ohne Grund trägt die Kirche den Namen von St. Georg, dem Schutzpatron der Reiter, waren es doch vorwiegend Beschäftigte der Rennbahn wie Jockeys, die im späten 19. Jahrhundert zum starken Anwachsen der Katholikenzahl in Hoppegarten gesorgt hatten. Der Namensgeber ziert damit denn auch das Mittelfenster, flankiert links vom auferstandenen Jesus und rechts Mater dolorosa. Die Reparaturen zogen sich insgesamt noch länger hin, die Neueindeckung des Kirchendachs fand erst 1958 statt. Da war Pfarrer Siebner bereits seit vier Jahren von der zusätzlichen Zuständigkeit für Petershagen entlastet, das damals selbstständig wurde.

"Unbedingt erwähnt werden sollte Schwester Dobzynski, die ab 1956 als Seelsorgehelferin in allen Bereichen der pfarrlichen Arbeit eingesetzt war", liegt Peter Veit am Herzen. Hinzu kam der Religionsunterricht an sieben Schulen der Umgebung. Neben Puschkin-, Einstein-, Goethe- und Bollensdorfer Schule in Neuenhagen waren das auch die Bildungsstätten Dahlwitz, Münchehofe und Hönow.

1977 größere Sanierung

In die Zeit von Pfarrer Joachim Hinz, von 1970 bis 1993 fast ein Vierteljahrhundert ebenfalls lange eine prägende Persönlichkeit, fielen vor allem die 1977 startenden Sanierungsarbeiten am Turm und an weiteren Stellen der Kirche, ebenso die Umgestaltung nach den Beschlüssen des 2. Vatikanischen Konzils. So, wie sich das Bild heute im Innern bietet, geht es im Wesentlichen auf diese Neuordnung zurück. Und auch nach Joachim Hinz war Hoppegarten mit Clemens Wörl, der ab 1993 für zwei Jahrzehnte die Aufgabe mit ganzer Kraft ausfüllte, abermals sehr lange Kontinuität im Pfarramt vergönnt. Die Kirche selbst hat sich an dieser Stelle in Bahnhofsnähe ebenfalls seit demnächst 115 Jahren überaus standhaft gezeigt, ungeachtet aller Blessuren. Zu jenen gehörte auch, dass die beiden größeren Bronzeglocken bereits im Ersten Weltkrieg eingeschmolzen und mit Neuzugängen aus Stahl ersetzt wurden.