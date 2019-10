Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Bis zu welcher Tageszeit besteht an den sogenannten verlässlichen Halbtagsgrundschulen in Brandenburg Schulpflicht?

Mit dieser Frage hat sich das Verwaltungsgericht Potsdam jetzt in einem Eilverfahren befasst. Die Kammer gab in einem konkreten Fall Eltern recht, die ihr Kind nach dem heimischen Mittagessen nicht mehr zum Nachmittagsprogramm in die Schule zurückschicken wollten. Zur Begründung verwiesen die Richter auf die in ihren Augen unzureichende gesetzliche Grundlage für die "verlässliche Halbtagsschule". Es sei zu bezweifeln, ob aus dem Brandenburgischen Schulgesetz eine "verpflichtende Teilnahme" abzuleiten ist, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung des Gerichts.

Stein des Anstoßes war im August dieses Jahres die Aufforderung des Staatlichen Schulamts an die Eltern einer Schülerin, für den "ordnungsgemäßen Schulbesuch" zu sorgen. Für den Fall des weiteren Fernbleibens ihrer Tochter von "pflichtigen schulischen Veranstaltungen" wurde den Eltern ein Zwangsgeld angedroht.

Hintergrund ist, dass das gesundheitlich beeinträchtigte Mädchen in Abstimmung mit der Schule das Mittagessen nach dem Unterricht zu Hause einnehmen durfte, danach aber nicht mehr in die Schule zurückkehrte, um an den Angeboten der Halbtagsschule teilzunehmen.

In dieser Nichtteilnahme sah das Schulamt einen Verstoß gegen die Schulpflicht. Die Eltern seien verpflichtet, dafür zu sorgen, dass ihre Tochter neben dem Unterricht auch an allen im Rahmen der "verlässlichen Halbtagsschule" bestehenden Angeboten teilnehme.

Das Verwaltungsgericht kam zu dem Schluss, dass keine Verletzung der Schulpflicht vorliege. Die Schülerin müsse nicht täglich nach ihrem Mittagessen in die Schule zurück.

Die verwaltungsrechtliche Begründung für die Sichtweise der Kammer lautet in einfachen Worten: Es widerspricht dem Grundgesetz, wenn Maßnahmen der Schulpflicht von der Schulverwaltung getroffen werden und nicht vom Gesetzgeber. Das Programm nach dem Mittagessen bedeute eine Ausdehnung der Schulpflicht. Jedoch seien die Eckpunkte und Leitlinien dafür nicht per Gesetz festgelegt worden. Das Landes-Schulgesetz lasse Erklärungen etwa zu zeitlichem Umfang und Anforderungen an die pädagogische Konzeption der Schulen "wenn überhaupt nur im Ansatz erkennen". Zudem seien die knappen Regelungen "in mehrfacher Hinsicht verwirrend".

Das Gesetz dehne die Schulpflicht an "verlässlichen Halbtagsschulen" über die ansonsten vorgesehenen Unterrichtszeit hinaus aus, "ohne hierfür jedoch die notwendigen Anforderungen selbst zu regeln". Das Gericht monierte außerdem, dass die betroffene Grundschule noch nicht einmal die in den Verwaltungsvorschriften aufgestellten Anforderungen für eine "verlässliche Halbtagsschule" erfülle.

Gegen den Beschluss kann das Schulamt Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht einlegen. Welche Tragweite das Urteil für das ganze Land haben könnte, blieb am Donnerstag zunächst unklar. Das Bildungsministerium sah sich zu einer kurzfristigen Stellungnahme nicht in der Lage. Die Materie sei juristisch kompliziert, hieß es auf Nachfrage.