Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Brandenburger sind aktiver bei der Sicherung ihrer Wohnungen geworden. Sie investieren wird mehr als früher in sicherere Haustüren und Fenster. Dies ist der Hauptgrund dafür, weshalb die Polizei nun schon das zweite Jahr in Folge eine geringere Zahl an Einbrüchen vermelden kann. In den Jahren zuvor hatten es Diebesbanden sowohl im Berliner Speckgürtel als auch in der Grenzregion zu Polen auch deshalb leichter, weil das Bewusstsein, dass man selbst etwas für den Schutz seines Eigentums tun muss, noch nicht so stark ausgeprägt war.

Dass die Zwischenbilanz bei den Einbrüchen gerade jetzt – Mitte Oktober – gezogen wird, ist kein Zufall. Denn es gilt die Regel: Herbstzeit ist Einbruchszeit. Durch mehr dunkle Stunden in der Nacht wachsen auch die Chancen für dunkle Gestalten. Der 27. Oktober wurde gar zum "Tag des Einbruchschutzes" erklärt, weil dann die Uhren wieder auf Winterzeit gestellt werden und die Dunkelheit noch eine Stunde früher beginnt. Die Polizei wird in der kommenden Woche mit verschiedenen Aktionen auf Facebook und Instagram über ein einbruchssicheres Zuhause informieren. Das soll nicht nur ihr die Ermittlungsarbeit ersparen, sondern auch möglichst vielen Bürgern die traumatischen Folgen eines Einbruchs.