Katharina Schmidt

Schwedt (MOZ) Auf der hintersten Bank saß er zunächst ganz allein. Als die stämmige Lehrerin den Zuspätkommer endlich nach vorn holte, platzierte sie ihn zwischen zwei Fräulein. Die drei freundeten sich an und gingen nach dem Unterricht am Erfurter Institut für Lehrerbildung als Trio schwofen. Zwei aus der Dreiergruppe verliebten sich, was sie später mit dem Ja-Wort krönten. Das war 1954.

Irmtraud und Manfred Ottes Ehe durfte sich mittlerweile schon mit der Festigkeit von Gold, Diamant und Platin vergleichen. Nach 65 Jahren hat sie sich das Zertifikat ‚eisern’ verdient. "Die Gnadenhochzeit in fünf Jahren wollen wir auch noch schaffen" gluckst Irmtraud Otte bei Kaffee, Frankfurter Kranz und Sekt in ihrem Wohnzimmer. Soeben hat der Schwedter Bürgermeister Jürgen Polzehl (SPD) ihr und ihrem Gatten Manfred mit Blumen und Wurstpaket zum Hochzeitsjubiläum gratuliert. Polzehl ist in prominenter Gesellschaft. Von Landrätin Karina Dörk (CDU) und sogar Bundespräsident Frank Walter-Steinmeier bekam das Ehepaar schriftliche Glückwünsche zugesandt.

Rituale halten die Liebe frisch

Wie in jeder guten Ehe mussten auch die Ottes Herausforderungen meistern. Der Armeedienst von Manfred zwang die Eltern von drei Kindern zehn Mal zum Umzug. "Oft war ich mit den Kleinen allein und musste mich mit einer Stippvisite meines Mannes zufrieden geben" erzählt die 85-Jährige melancholisch. Am schönsten wurde es, als sie in Brandenburg an der Havel endlich alle unter einem Dach wohnen konnten. In den Siebzigern zog das Paar nach Berlin-Marzahn und als die Mauer fiel, wurde es abenteuerlich: "Wir sind einfach in den Bus gestiegen, ohne zu wissen, wohin er fährt und haben so Westberlin erkundigt" erinnert sich Manfred Otte. Die zwei verließen 1995 die trublige Hauptstadt und siedelten nach Schwedt um, da ihre jüngste Tochter Hilfe mit dem Nachwuchs benötigte.

Jene Tochter beschreibt die Ehe ihrer Eltern als Symbiose, da sie alles zusammen unternehmen. "Außer beim Saubermachen", stellt sie klar. "Einer muss schließlich den Dreck machen", bekennt ihr Vater lachend. "Wir ergänzen uns einfach und haben uns nie beschimpft", beschreibt der 86-Jährige die Beziehung zu seiner Frau. Wichtig seien zudem die gemeinsamen Rituale, erklärt er weiter: "Wenn der Spielfilm um 21:45 vorbei ist, lassen wir den Abend mit einem Würfelspiel ausklingen." Zusammen genießen sie auch Theater, Literatur und klassische Musik. "Zum Silvesterabend gehört die neunte Symphonie von Beethoven einfach dazu", plaudert Manfred Otte.

Der Tag der Eheschließung vor 65 Jahren war übrigens ein ganz besonderer, da die Brauteltern auch ihr silbernes Hochzeitsjubiläum feierten. Offenbar ein gutes Omen, denn bisher konnte sich das Paar an jedem 12. Oktober über schönes Wetter freuen. "Wir haben es halt verdient", strahlt Manfred seine Irmtraud an.