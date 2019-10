Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Fadel Harami steht am Tresen im Steakhaus Matador in Storkow. Er führt die E-Zigarette Richtung Mund, drückt auf den Knopf, atmet ein, atmet wieder aus, und eine Dampfwolke schwebt durch den Raum. Die Gäste, die am späten Nachmittag bereits zahlreich in dem Restaurant in der Reichenwalder Straße sitzen, nehmen davon nicht sichtbar Notiz. "Die Nutzung von E-Zigaretten ist bei uns schon immer erlaubt", sagt Harami, Manager des Steakhauses.

In der Region scheint das Matador damit ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. "Ich kenne keine andere Gaststätte, die das so macht", sagt Harami. Auch Laura Beister, der Geschäftsführerin des Tourismusvereins Scharmützelsee, ist kein anderes Haus bekannt, das den Gebrauch von E-Zigaretten in geschlossenen Räumen gestattet. "Bei uns ist das nicht erlaubt", sagt Andreas Neidhardt, Inhaber des Restaurants Alter Weinberg in Storkow, ebenfalls in der Reichenwalder Straße, und genauso lautet die Auskunft aus der Storchenklause in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Anfragen von Besuchern habe es deswegen auch noch nie gegeben, heißt es da wie dort unisono.

Der Regionaldirektor des A-Rosa- und des A-ja-Hotels in Bad Saarow, Andreas Winkler, hat derartige Erfahrungen hingegen bereits gemacht. "Ab und zu mal hatten wir schon Anfragen wegen E-Zigaretten", sagt er. Die Hotels verweisen ihre Gäste dann aber auf die Terrassenbereiche und die Smoker-Lounges, die separaten Raucherbereiche in den Hotels. "Wir handhaben das exakt gleich wie das Rauchen mit einer gewöhnlichen Zigarette."

Dehoga sieht mögliche Konflikte

Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga gibt seinen Mitgliedern zwar keine offizielle Empfehlung zum Umgang mit E-Zigaretten, sieht gleichwohl aber die Gefahr von Konflikten. "Der Hotelier oder Gastronom kann von seinem Hausrecht Gebrauch machen, mit Blick auf die anderen Gäste den Konsum von E-Zigaretten verbieten und damit eventuellen Stress-Situationen vorbeugen", so die stellvertretende Pressesprecherin Doreen Kinzel. Denn der Konsum einer E-Zigarette sehe für einen nicht informierten Dritten dem Konsum einer "echten" Zigarette sehr ähnlich. Gerade bei strikten Nichtrauchern könne dies zu erheblichen Irritationen führen.

Entschiedener Gegner einer E-Zigaretten-Freigabe ist Guido Haß, Geschäftsführer der Bad Saarower Gastronomie-Gesellschaft, die das Restaurant Park-Café betreibt. "Das qualmt noch mehr als normale Zigaretten", sagt er. Fadel Harami vom Steakhaus Matador sieht das anders. "Der Dampf zieht schnell weg", sagt er. Beschwerden von anderen Gästen habe er noch nie bekommen. Vor allem bei jüngeren Leuten finde seine Duldung des Dampfes Anklang.