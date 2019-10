Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Der goldene Herbst legt sich ja gerade noch mal ins Zeug, und so haben touristische Anbieter auch noch einmal gut zu tun. Es ist aber nur noch eine Frage von Tagen, bis sich Ausflügler von den Gewässern zurückziehen und die Winterpause beginnt.

Für den Kanu-Verleih in Hangelsberg sei das Wetter den Sommer über super gewesen, sagt Werner Krob, der als Minijober im Verleih das Team verstärkt. Die 80 Boote – Kanus und Kanadier, Einer, Zweier und sogar ein 10er-Paddelboot – seien auf der Spree zwischen Fürstenwalde und Erkner gut bewegt worden. Zwar war der Wasserstand mitunter recht niedrig, für die Plasteboote sei das aber kein Problem gewesen, um gefahrlos durch den Fluss zu gleiten. Für den 2. November ist mit dem Glühweinpaddeln der Saisonausklang geplant. Anmeldungen werden via Homepage noch entgegen genommen. Danach, so kündigt Mitarbeiter Jörg Grunwald an, werden die Boote für den Winter eingelagert. Wer partout noch später eine Ausfahrt übernehmen will, kann anfragen. "Im Prinzip geht alles", sagt Grunwald – solange der Fluss eisfrei ist.

Besonders beliebt bei den Gästen ist die Tour von Fürstenwalde über die Große Tränke nach Hangelsberg, die an einem halben Tag zu schaffen ist. Wer etwas länger unterwegs sein will, der paddelt von Hangelsberg bis Erkner. "Die Natur ist traumhaft, das Wasser von guter Qualität", schwärmt der Kanu-Sport-Mitarbeiter. Selbst leidenschaftlicher Paddler, empfiehlt er, den Sommer über die Boote schon am Tag vor dem geplanten Ausflug zu leihen, auf dem Gelände am Flussufer zu zelten oder ein Pensionszimmer zu nehmen und dann zum Sonnenaufgang aufzubrechen. Dann ließen sich viele Tiere beobachten – Biber, Kraniche, Seeadler, Fledermäuse, Singvögel und mehr.

Dampfer fahren bis Sonntag

Für die Grünheider Reederei Kutzker geht am Wochenende ebenfalls eine gute Saison zu Ende. Wie Inhaber Michael Kutzker sagt, wurden bis auf die bis Sonntag angebotene Müggelseerundfahrt alle Linien bereits nach dem 6. Oktober eingestellt. Das Angebot in Friedrichshagen sei das beliebteste. "Vielleicht, weil es nur eine Stunde dauert, das lässt sich schnell mal einschieben." Besonders dabei steigt dann auch jüngeres Publikum zu. Die Fahrten zwischen Köpenick nach Grünheide werden in der jeweiligen Richtung unterschiedlich angenommen. Aus der Stadt raus fahren eher Rentner, in die Stadt rein auch Familien. "Warum, da rätseln wir noch immer", gibt der Grünheider zu. Bei schlechtem Wetter vermutet er, dass Feriengästen in Grünheide, die nicht an den Strand können, als Alternative auf den Dampfer steigen.

Für den Winter stehen nun die turnusmäßigen Reparaturen an. Mit der "Donau", Baujahr 1987, gehe es ins sachsen-anhaltinische Mukrena zur Werft. Alle fünf Jahre ist die Durchsicht dran. Die "Löcknitz" werde in Grünheide an Land geholt und überholt. "An den Schiffen gibt 100 000 Kleinigkeiten, die repariert erden müssen", sagt der 49-Jährige, der sieben festangestellte Mitarbeiter hat und im Sommer zudem Aushilfen beschäftigt. So ganz Schluss sei mit der Dampferfahrt aber nicht. "Es gibt noch Charterfahrten, manche buchen uns sogar für eine Weihnachtsfeier."