Nadja Voigt

Zollbrücke (MOZ) Als lesendes Erzählerduo laden Thomas Rühmann und Holger Daemgen ab heute ein, alte Geschichten neu zu entdecken. Heitere wie düstere, komische wie böse. Gleich drei Mal haben die Zuschauer im Theater am Rand die Möglichkeit, sich am Wochenende der Interpretation der beiden Schauspieler hinzugeben. Am Donnerstag wurde dafür in Zollbrücke fleißig geprobt. Und schon die ganze Woche liefen die Arbeiten, das Haus winterfest zu machen. Auch wenn die Außentemperaturen noch mild sind, wurde die Winterschließung bereits eingebaut.

Apropos Winter: Letztmalig wird demnächst "Das neue Wunder von Ballybradawn" zu sehen sein. Im kommenden Jahr wird es eine neue Weihnachtsproduktion geben. Für "Das neue Wunder von Ballybradawn" seien schon alle Vorstellungen ausgebucht, bedauert Geschäftsführerin Almut Undisz für alle, die noch keine Karten haben. Dafür empfiehlt sie eine weitere schöne Weihnachtsrevue: "Berghotel Enzian" (ab 11. Dezember). Auch für das traditionelle Neujahrskonzert seien noch Tickets erhältlich. Danach geht das Theater am Rand, das im Vorjahr sein 20. Bestehen feierte, in die Winterpause.

Akkordeon im Mittelpunkt

Zuvor steht nach der Premiere von "Kabakon" im September noch einer der Höhepunkte des Theaterjahres an. Im November findet das Internationale Akkordeonfestival statt. Bereits zum zweiten Mal bitten Friedrich Bassarak als Künstlerischer Leiter und Tobias Morgenstern ihre Kollegen an den Rand. Ein ganzes Wochenende steht dann im Zeichen des Akkordeons – und seinen vielen Facetten.

Zum Ende des Fontane-Jahres wird es im November auch noch mal "Gier. Unterm Birnbaum" von Regisseur Christian Schmidt geben. Zudem warten diverse Konzerte und Repertoirestücke wie "Seide" oder die musikalisch-szenische Lesung "Ein ganzes Leben" auf die Besucher.

Weitere Infos und Reservierungen unter www.theateramrand.de