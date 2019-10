Kai Beißer

Fürstenwalde (MOZ) Der Regionalligist von der Spree wurde am Donnerstag von AOK-Vorstand Frank Michalak als fünfte der acht verbliebenen Mannschaften aus dem Lostopf gefischt, gefolgt von Eintracht Miersdorf/Zeuthen, der am Sonnabend mit dem 3:2 über Optik Rathenow bereits einen Viertligisten aus dem Wettbewerb gekegelt hat. Da auch im Viertelfinale des Landespokals das unterklassige Team Heimvorteil hat, müssen die Spreestädter am 16. November also zu den Randberlinern nach Zeuthen. Allgemeiner Anstoß ist um 14 Uhr.

"Ich bin ganz zufrieden. Es ist keine so weite Anreise, und wir sind Energie Cottbus weiter aus dem Weg gegangen", sagt Sven Baethge. "Aber wenn man den Pokal gewinnen will, muss man am Ende jede Mannschaft schlagen", weiß der Geschäftsführer Sport beim FSV Union. In der Liga kommt es eine Woche zuvor zum Duell mit den Lausitzern.

Ein echtes Spitzenspiel

Zunächst aber steht am Sonntag die Auswärtsaufgabe bei Hertha BSC II an. Das von "Zecke" Neuendorf trainierte Nachwuchsteam des Bundesligisten ist Tabellenführer, hat die meisten Tore erzielt, nämlich 38, und von den letzten zehn Spielen nur eines verloren. Das allerdings zu Hause mit 1:2 gegen den FSV Wacker Nordhausen. Auf der anderen Seite haben die Fürstenwalder die zweitbeste Defensive, sind mit drei Siegen auch die zweitbeste Auswärtsmannschaft. Es ist also ein echtes Spitzenspiel, das da um 13.30 Uhr im Amateurstadion angepfiffen wird.