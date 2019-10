Bernard Sobanski

Frankfurt Die 39. MOZ-Kneipennachtfindet am 30. Oktober statt. In 13 Lokalen sind 13 verschiedene Bands und Künstler live zu erleben. Die Aftershowparty findet erneut in der Diskothek Bellevue statt. Die Partymeile erstreckt sich von Altberesinchen bis an die Oderpromenade. Das musikalische Spektrum reicht von Schlager über Popmusik, von Rock bis hin zu Folk und Jazz. Auch die Loge 8 am Oderturm ist mit dabei. Die Inhaber Matthias Kayales und Steve Raschke präsentieren elektronische Musik. "Ain TheMachine" nennt sich der Berliner Live-Act, bei dem mit dem eigenen Körper, verschiedenen Alltagsgegenständen und der Stimme Musik erzeugt wird. Dieses Foto entstand am Dienstag beim City-Talk in der Loge 8.