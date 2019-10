Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) Er geht zwei- bis dreimal in der Woche zusammen mit seiner Frau Verena ins Fitness-Studio, wirkt entsprechend topfit – und trainiert seit fast zwei Jahren wieder den Judo-Nachwuchs vom PSV Fürstenwalde. Wenn er von seinem Sport erzählt, bekommt er leuchtende Augen – die Rede ist von Karl-Heinz Merz.

70-60-45. Das ist weder eine Telefonnummer noch ein Passwort. Vielmehr sind das Zahlen, die sein Jahr 2019 prägen. Am 15. August 1949 in Naundorf, heute Landkreis Nordsachsen, früher Delitzsch geboren, feierte Merz im Sommer seinen 70. Geburtstag. Im Oktober 1959, also vor 60 Jahren, hatte er seine erste Begegnung mit dem Judo. Der vier Jahre älterer Bruder Manfred hatte Karl-Heinz zum Training bei der SG Dynamo Eilenburg mitgenommen, weil einem gleichaltrigen Jungen ein Partner für die Übungen fehlte. Und: Vor 45 Jahren begann Merz seine Karriere als Kampfrichter.

Letzter Auftritt an der Matte

Und Letztere, in der er bei rund 740 Veranstaltungen national und international im Einsatz war, will der Fürstenwalder am Sonnabend, ab 10 Uhr, beim Turnier der Judo-Landesliga in Frankfurt, offiziell beenden. Unter anderem freut sich Karl-Heinz Merz, der seit 1973 in der Domstadt lebt, auf das Wiedersehen mit Rudolf Hendel, dem Clubchef von Ausrichter JC 90 Frankfurt. "Gegen Rudi habe ich auch mal gekämpft. Das muss 1974 bei der DDR-Mannschaftsmeisterschaft gewesen sein. Nach dreieinhalb der fünf Minuten Kampfzeit lag ich auf dem Rücken", erinnert sich Merz, der im Männerbereich im Leicht- und Halbmittelgewicht auf der Tatami stand. Vier Jahre zuvor war er Dritter der Armee-Meisterschaften geworden.

Studium mit Nachwirkungen

Nach dem Abitur und dem Facharbeiterabschluss in der Filmfabrik Wolfen sowie 18 Monaten bei der NVA in Berlin führte der Weg des Sachsen von 1970 bis 1974 zum Studium des Chemieanlagenbaus an der Ingenieur-Hochschule Köthen. In dieser Zeit lernte er zwei Menschen kennen, die in seinem weiteren Leben bis heute eine große Rolle spielen.

Zum einen war das Axel Stuwe, der dort ein Jahr später das gleiche Studium absolvierte und inzwischen seit langer Zeit Chef des Budo-Dojo Fürstenwalde ist. Unter anderem wohnte Merz bei diesem während der Studentenmeisterschaften im Judo 1972 in der DDR-Hauptstadt. Da er aber Übergewicht hatte und nicht kämpfen durfte, gingen sie im Fürstenwalder Hof feiern – und dort lernte er Verena kennen, die später seine Ehefrau werden sollte. Merz zog an die Spree und arbeitete unter anderem in der Firma Chemie- und Tanganlagenbau (CTA).

Mit Stuwe war er auch anderweitig unterwegs. "Axel musste als Disc-Jockey alle zwei Jahre Einstufungsprüfungen ablegen. Da bat er mich, mit ihm zusammen einen Programmpunkt einzustudieren. Angefangen hat es mit Selbstverteidigung. Später haben wir japanische Waffenkünste aufgeführt", erzählt Merz. Das Duo zog als "Dantei Bushi" durch die Lande, hatte unter anderem Auftritte als "Volkskunstkollektiv der Sonderklasse" bei der 750-Jahr-Feier in Berlin 1987 und den 22. Arbeiterfestspielen ein Jahr später. "Das hat großen Spaß gemacht."

Zwei Töchter, vier Enkel

Mit Ehefrau Verena hat Merz zwei Töchter, Silke und Kathleen, und inzwischen vier Enkel – je zwei Jungs. Und einer von ihnen, der 13-jährige Julian, ist auch auf sportlichen Pfaden. Der Fußballer wurde in diesem Jahr mit Victoria Seelow Kreismeister und Pokalsieger.

Darüber freuen sich auch Oma und Opa, die in der ersten Ferienwoche die beiden älteren Enkel in ihrem Haus zu Gast hatten. Die Jüngeren sind für nächste Woche angesagt. Es ist also viel los bei Familie Merz.

Turnen, Skispringen und Abfahrt

Für Karl-Heinz war das schon immer so, von Kindheit an. Denn er war nicht nur Judoka, sondern auch Leistungssportler im Kinderturnen, unter anderem DDR-Mannschaftsmeister. Seine Lieblingsgeräte waren Sprung und Boden. 1964 hörte er als aktiver Turner auf und betrieb das nur noch als Hobby. Judo rückte wieder in den Vordergrund, das er ab 1961 bei der BSG Chemie Eilenburg betrieb. Zuvor gab es aber noch ein kurzes Intermezzo als Skispringer.

Als er 1965 seine ersten fünf Kämpfe als Grün-Gurt bei den Judo-Bezirksmeisterschaften in Leipzig gewonnen hatte, fing er richtig Feuer. Und wurde die folgenden drei Jahre Bezirksmeister, bestand 1968 in Berlin den 1. Dan (Meistergrad). Im September 1973 startete Merz als Judoka unter Trainer Klaus Milow bei der SG Dynamo Fürstenwalde, dem heutigen PSV.

Trainer und Kampfrichter

Wenig später begannen zwei noch erfolgreichere Karrieren: die als Trainer und Kampfrichter. Er qualifizierte sich zum Übungsleiter der höchsten Stufe 4, erwarb die Prüferlizenz, wurde Kampfrichter der Meisterklasse im Judo – ab 1990 Bundes-A-Lizenz – und später auch Weltkampfrichter im Sumo, war bei fünf Europa- und vier Weltmeisterschaften dabei. "Die WM in Tokio war für mich einer der Höhepunkte", berichtet der Fürstenwalder. "Ebenso das Diplom als Ingenieur, die Hochzeit mit meiner Frau und der Einzug ins neue Haus 2003." Und die Anerkennung seiner verdienstvollen, ehrenamtlichen Tätigkeit mit der Verleihung des 6. Dan durch den Ehrenrat des Deutschen Judo-Bundes 2005.

Aber was macht für ihn eigentlich die Faszination am Judo aus? "Jemanden mit Erfolg auf den Punkt zu werfen", sagt Karl-Heinz Merz. "Judo kann man fühlen, wenn eine Technik butterweich funktioniert. Das sind schöne Momente." Und das gibt er auch den 29 Nachwuchs-Judoka weiter, die er beim PSV zusammen mit Vereins-Vize Rene Kapischke dreimal in der Woche trainiert.