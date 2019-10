Karsten Glatzer

Zechin Am vierten Spieltag der Verbandsliga begrüßten die Classic-Kegler der SG Zechin die Gäste des SV Senftenberg. Die heimischen Greens, zuletzt mit zwei Siegen in Folge, hatten natürlich einen weiteren Heimerfolg ins Auge gefasst. Mit einem Gesamtergebnis von 3276 Holz erzielte das SG-Ensemble zwar eine ansprechende Leistung, die jedoch gegen das formidable Auftreten der Gäste nicht ausreichte. Mit mehr als beachtlichen 3339 Holz präsentierte sich Senftenberg in einer bestechenden Form und erzielte das beste Resultat eines Gastteams auf der Anlage der Oderbrucher überhaupt. Folgerichtig gewannen die Gäste die Begegnung am Ende hochverdient mit 5:3-Mannschaftspunkten.

Der Grundstein des Erfolges wurde bereits im ersten Durchgang gelegt, als die Senftenberger um Kapitän Alexander Schuppan die SG Zechin eiskalt erwischten und das heimische Sextett von Beginn an einem doch beträchtlichen Rückstand hinterher laufen musste. Dabei war es Alexander Schuppan höchstpersönlich, der mit herausragenden 588 Holz eine echte Hausnummer erspielte. Aber auch sein Mannschaftskollege Steffen Kretzschmar, hinter dessen Einsatz im Vorfeld aufgrund einer Verletzung noch ein Fragezeichen gestanden hatte, zeigte mit 576 Holz einen starken Auftritt. Dagegen blieb Zechins Startduo mit Thomas Buchholz (518) sowie Andy Seidemann (527) schlicht und ergreifend chancenlos. Ergo gerieten die Oderbrucher umgehend mit 0:2-Zählern und zudem mit119 Holz ins Hintertreffen. Alles andere also als ein verheißungsvoller Beginn für die Gastgeber.

Im Mitteldurchgang musste da schon eine passende Antwort kommen, um den Fehlstart wieder wett zu machen. Beide Duellsiege waren nötig. Mit gutem Beispiel ging erneut Kapitän Robert Lehmpfuhl voran, der mit bärenstarken 578 Holz den Bestwert der Zechiner erreichte. Mit 161 Holz im ersten Satz wollte er sein Team wieder zurück ins Rennen bringen, was ihm im Match gegen Jens Lehmann (529) wahrlich gelang. Indes hatte es Daniel Schneider (526) wesentlich schwerer, sein Vorhaben des Punktgewinns umzusetzen. Zu gut und konstant agierte Kontrahent Ben Ungermann, der mit 566 Holz das nächste Klasseresultat der Gäste erzielte. Nunmehr mit 1:3 im Rückstand und zudem mit einem Minus von 110 Holz ging es in den letzten Durchgang.

Rückstand einfach zu groß

Es musste schon ein mittleres Wunder passieren, um die Partie aus Sicht der Greens noch drehen zu können. Der Holzrückstand erwies sich schlichtweg als zu groß. Zwar rief das Zechiner Schlussduo Karsten Glatzer (566) und Karsten Trabs (561) ihre gewohnt starken Leistungen ab. Sie gewannen auch beide Duellpunkte, allerdings hielten die Gastakteure Andreas Köppen/Alexander Kloß (543) und Ingo Lieschke (537) gut dagegen und verwalteten schlussendlich das Holzplus.

Mit der Heimniederlage rutschte die SG Zechin auf den fünften Platz im Gesamtklassement ab, was angesichts der sehr engen Punkteverteilung (noch) nicht wirklich dramatisch ist.

Bereits am Sonnabend bekommen die Zechiner die Gelegenheit, die Heimpleite auszumerzen. Für die Mannen um Robert Lehmpfuhl geht zum direkten Tabellennachbarn SSV Grün-Weiß Plessa. Bei den sechstplatzierten Gastgebern werden die Oderbrucher aber nicht mit voller Kapelle antreten können. Vielmehr können gleich drei Ersatzspieler auf sich aufmerksam machen.