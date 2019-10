Jens Sell

Strausberg (MOZ) Um den Zusammenhalt der Schüler zu stärken, fanden zahlreiche, mitunter auch klassenübergreifende, Projekte in der Vorstadt-Grundschule statt. Gemeinsam mit den Patenklassen wurden Lieder gesungen, ein Vertrauensparcours absolviert und kooperative Abenteuerspiele bewältigt, welche insbesondere die Teamfähigkeit fördern. Die Klassen 6a und 3a haben mit Obstsalat und Pancakes ein gesundes Frühstücksbuffet angerichtet, wozu Schülerinnen der 6a am Piano spielten. Einzelne Klassen schauten Filme zum Thema Mobbing und erprobten im Anschluss gewaltfreie Handlungsmöglichkeiten in Form von Rollenspielen. Zudem fanden intensive Klassengespräche zu den Themen Gerechtigkeit, Teamfähigkeit, Höflichkeit und ein faires Miteinander in den Pausen statt.

Während der Projekttage haben alle Klassen sowie das Lehrerkollegium Buchstaben gestaltet, die auf der Abschlussveranstaltung zum neuen Schulmotto "Fair bringt mehr" zusammengesetzt wurden und welche nun die Fensterfront des Gebäudes der Vorstadt-Grundschule schmücken. Die Eltern haben das Projekt großartig unterstützt.