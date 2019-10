Udo Massuthe

Heinersdorf (MOZ) Im Lübzer Kreispokal der Ü-35-Herren geht es terminlich ein wenig drunter und drüber. Nach einer "zerstückelten" Vorrunde mit vier Spielen am 6. und 8. September sowie am 13. Oktober setzt sich dies nun auch im Viertelfinale fort. Am vergangenen Wochenende trugen der VfL Vierraden gegen die SpG Tantow/Penkun schon das erste Viertelfinale aus, welches 0:3 endete. Damit ist die SpG erster Halbfinalist. Die anderen drei Viertelfinals finden erst am 15. November (Blau-Weiß Gartz gegen Borussia Criewen) und 17. November statt (Angermünder FC gegen FC Schwedt und SpG Heinersdorf/Passow gegen VfB Gramzow).

Heinersdorf/Passow ist weiter

Die SpG Heinersdorf/Passow spielte jetzt das Vorrundenmatch bei City Schwedt und gewann 6:2. Schon im Punktspiel gab es einen 7:3-Erfolg für den Heinersdorfer SV. Die erste Chance hatte City. Oliver Obert scheiterte in der achten Minute an HSV-Keeper Ralf Gabriel. Ronny Verch traf nach 15 Minuten zum 0:1. Gleich danach konnte Sebastian Mau den City-Torsteher Charles Dreydorff nicht überwinden, so wie auch in der 20. Minute. Hier nutzte aber Danny Machon den Nachschuss zum 0:2 (22.). Einen Handelfmeter setzte Guido Hammer zum 0:3-Pausenstand um. Mit einem verwandelten Strafstoß durch Mau ging es auch im zweiten Abschnitt weiter. Als Andre Hilmer in der 55. Minute im Strafraum gefoult wurde, zögerte Schiedsrichter Sven Damitz keinen Moment mit den Elfmeterpfiff.

Dem 1:4-Anschlusstreffer durch Radoslaw Przygrodzki (64.) folgte auch gleich das 2:4 durch Obert (66.). Wer weiß, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn City das 3:4 nicht versiebt hätte. So aber machten Mau (72.) und Verch (78.) den SpG-Sieg fest.

Die SpG Greiffenberg/Wilmersdorf unterlag in der Vorrundenpartie daheim dem FC Schwedt mit 1:4. Damit ist die Vorrunde nun abgeschlossen.