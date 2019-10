MOZ

Ortsmarke (MOZ) Der Sänger und Lyriker Tino Eisbrenner veröffentlichte im März 2019 sein drittes autobiografisch geprägtes Buch. In dem "Lied vom Frieden" beschreibt Eisbrenner seine Gefühle und Erlebnisse in seinem "Musik-statt-Krieg-Festival", das er vor mehr als 16 Jahren gründete und mit dem er auch tourte.

Im Jahre 2017 veröffentlichte Eisbrenner sein Album "November", auf dem er vorwiegend seine deutschen Nachdichtungen russischer Liedermacher und Barden wie Wyssozki, Okudshava, Kukin, Rozenbaum und anderen singt. Seine Konzerte führten ihn durch Deutschland, und Österreich. Aber auch Osteuropa, Russland, Georgien, Belarus, Polen, Tschechien hat er viele Male mit Musik bereist und dabei Menschen kennengelernt, deren Sicht auf das Leben, die Heimat, ihre Geschichte und auch auf Deutschland von gegenseitigem Verständnis geprägt war.

Das Buch "Lied vom Frieden" erschien zur Leipziger Buchmesse 2019 in deutscher und russischer Sprache und führt Eisbrenner auf eine Lesereise, bei der er nicht nur lesen, sondern auch singen wird. Am Sonntag macht er Station in Bad Freienwalde.

Info: Sonntag, 16 Uhr, Konzerthalle, Bad Freienwalde, Tel. 03344 332370