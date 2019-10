Cornelia Link-Adam

Altfriedland (MOZ) Schon in der vergangenen Legislaturperiode wurde angemahnt, dass die Sitzung der Gemeindevertretung von Neuhardenberg nicht immer nur in Neuhardenberg tagen soll, sondern mindestens einmal im Jahr auch in den Ortsteilen. So beriet das Gremium am Mittwochabend im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Altfriedland. Unter dem Dach drängten sich nicht nur 14 Abgeordneten und Vertreter der Amtsverwaltung zwischen den Pokalen der Wehr, sondern nahmen an den Seiten auch ein Dutzend Besucher Platz.

Was in Altfriedland dringend mal gemacht werden sollte, darüber hatten sich die Abgeordneten zuvor schon bei einem gut halbstündigen Dorf-Rundgang ihr eigenes Bild gemacht. Trotz des strömenden Regens wurden die Teilnehmer von Dieter Arndt auf etliche Problemstellungen aufmerksam gemacht. Dafür bekam der Ortsvorsteher vom Bürgermeister Mario Eska zu Beginn der Sitzung auch explizit ein Dankeschön ausgesprochen.

Doch auch die Altfriedländer nutzten in der Einwohnerfragestunde ihre Chance. So appellierte Christiane Arndt-Pernau bezugnehmend auf den Amtsfeuerwehrball, dass auch die Gemeindevertreter den Ehrenamtlern mehr Respekt zollen sollten. Zum einen durch mehr Anwesenheit bei solchen Feiern, zum anderen auch durch eine angemessene Aufwandsentschädigung wie in anderen Bereichen. Bürgermeister Mario Eska (Die Linke) sicherte seine Unterstützung zu, im Amtsausschuss werde man garantiert eine Lösung in geeigneter Höhe finden. Auch Cornelia Korbanek (Aktiv für Neuhardenberg) betonte als Amtsausschuss-Vorsitzende, dass sie sich mit ihren Stellvertretern diese Satzung vornehmen werde. "Ich ziehe meinen Hut vor der Arbeit der Feuerwehren, Sie können auf uns zählen, auch weiterhin", versprach sie.

Abwarten bis Glasfaserausbau

Angesprochen wurde von mehreren Zuschauern das kaputte Straßenlicht in Altfriedland. Dass die markanten Parklampen erhalten bleiben sollen, dafür seien alle. Doch dass die Gemeinde einen Neubau für viel Geld favorisiere, der Bauausschuss die weitere Fehlersuche im Boden abgelehnt habe, sah sie eher als Profilierung einiger Abgeordneten an. Detlef Korbanek (Aktiv für Neuhardenberg) erwiderte, dass eine weitere Fehlersuche im Boden wegen des Ausfalls etlicher Lampen zu teuer werde. Daher habe man sich im Bauausschuss dafür ausgesprochen, zu prüfen, ob es nicht günstiger werde, die Komplettanlagen zu erneuern. Dies solle aber nur zusammen mit dem Ausbau des Glasfasernetzes geschehen, damit die Wege nicht zweimal aufgerissen werden. "Da offen ist, wann der Breitbandausbau kommt, haben wir noch Zeit", so Korbanek. Dass man beim Straßenlicht eine einvernehmliche Lösung mit den Bürgern suche, fügte auch Jürgen Auge (Die Linke) an. Schaffen wolle man ein langfristig erfolgreiches Projekt, das Planung benötigt. Ob dann Bürger dafür auch zuzahlen müssten, fragen Gäste. Bürgermeister Eska meinte, dass dem nicht so ist. Dem widersprach sein Vize Dieter Arndt. "Doch, dass kann auch nach der neuen Landesentscheidung auf die Bürger zukommen." Detlef Korbanek, Chef des Finanzausschusses, will sich dazu nochmal mit dem Amt ins Benehmen setzen.

Fehlende Stege und Radweg

Moniert wurde von den Alfriedländern der noch immer nicht begonnene Stegebau am Klostersee. "Andernorts reicht auch ein Schild ‚Baden auf eigene Gefahr’ und ist keine Badeaufsicht nötig. Wir haben am Klostersee jetzt schon ein 2. Schild mit Piktogrammen für Blinde aufgestellt", so Christiane Arndt-Pernau. Andere fragten nach dem Radweg bis Neuhardenberg. Dazu informierte Tino Krebs vom Amt, dass es bald eine interne Anhörung mit dem Land als Bauherr gebe. Nach Jahren im Planfeststellungsverfahren sei dies ein gutes Zeichen für baldige Genehmigungsreife, fand Mario Eska. "Dazu sprechen wir auch am 5. November mit dem Landrat", so Jürgen Auge. Abschließend gab es noch den Wunsch der Einwohner, den Aussichtspunkt auf dem Drehberg vom Wildwuchs zu befreien. Stimmt der Privatbesitzer zu, erledigen dies die Altfriedländer bei einen Arbeitseinsatz sogar selbst.