René Wernitz

Rathenow (MOZ) Es gibt einige Einrichtungen in der Region, die Geschichte vermitteln wollen. Doch sind nicht alle so derart "Feuer und Flamme", dass sie am Aktionstag kostenlosen Eintritt gewähren. Das Optik-Industrie-Museum in Rathenow ist erneut dabei.

Unter dem Leitmotto "Feuer und Flamme für unsere Museen" werben fast 70 Einrichtungen in verschiedenen brandenburgischen Landkreisen für sich. Sie würden dazu einladen, "den Blick über den Tellerrand zu wagen und damit Neues und Unbekanntes zu entdecken. Die Museen bewahren unsere eigenen kulturellen Identitäten, sie zeigen uns, was uns in einer großen kulturellen Vielfalt als Menschen verbindet", wie es von den Organisatoren heißt. Es ist bereits die 15. Auflage dieses Aktionstags.

In der Regel locken nicht nur kostenloser Eintritt, sondern auch spezielle Programmpunkte. Im Optik-Industrie-Museum wird zunächst Kinderbuchautorin Grit Poppe zu einer um 14.00 Uhr beginnenden Lesung erwartet. Um 16.00 Uhr öffnet sich der Vorhang für Puppentheater. "Die gestohlene Krone" heißt das Stück, das die Havelländer Puppenbühne zeigt. Zwischendurch, um 15.00 Uhr, beginnt ein geführter Rundgang durch das Museum. "Unsere Zeitreise startet mit der Glasschmelze vor über 2.000 Jahren. Wir reisen durch die Geschichte und begegnen u.a. Johann Kunkel, Joseph von Fraunhofer, Johann Wolfgang Goethe, Samuel Wagner, Johann Heinrich August Duncker sowie Emil Busch und sogar Theodor Fontane. Was diese bekannten Persönlichkeiten miteinander zu tun hatten, das erfahren interessierte Zeitreisende an diesem Nachmittag", so lautet die Ankündigung aus dem Kulturzentrum, das das Museum betreibt. Geöffnet ist von 11.00 bis 17.00 Uhr. In der Zeit können die Besucher erleben, warum sich Rathenow zurecht als "Stadt der Optik" bezeichnet. Das Museum im Obergeschoss des Kulturzentrums am Märkischen Platz vermittelt dazu viel Wissenswertes mit Aha-Effekten.