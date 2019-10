Marco Marschall

Schorfheide Es ist denkbar ungünstiges Wetter für eine Spielplatzeinweihung. "Auch wenn der Himmel weint, wir haben keinen Grund zu weinen", sagt Schorfheides Bürgermeister Uwe Schoknecht am Mittwochvormittag am Schöpfurter Ring in Finowfurt. Einige Gemeindevertreter sind gekommen, Mitarbeiter der Verwaltung, aber vor allem Vertreter der Zielgruppe der neuen Fläche neben dem Sportplatz. Dutzende Hortkinder trotzen dem Wasser von oben, rutschen, schaukeln, klettern, toben. Auf 1500 Quadratmetern laden Kletterlandschaft, Korbschaukel, Viererwippe, Lümmelbänke und Karussell ein. Es gibt Papierkörbe, Sitzbänke, Fahrradbügel. Die Arbeiten wurden von der Firma Chill Garten- und Landschaftsbau aus Breydin erbracht.

120 000 Euro hat die Gemeinde in das Areal investiert. Den Anstoß dafür hatten Anwohner des Schöpfurter Rings gegeben. "So etwas ist immer eine gute Investition. Wir wollen eine kinderfreundliche Gemeinde sein und brauchen Zuzug", sagt Uwe Schoknecht.

Ein Spielplatz – das sei eine Investition in Infrastruktur. Dieser Meinung ist Finowfurts Ortsvorsteher Christoph Raschke. Er ist im Ort aufgewachsen, hatte andere Bedingungen erlebt. In den 90er-Jahren seien viele Spielplätze abgerissen worden. Mit Blick auf das Bevölkerungswachstum stiefmütterlich, wie er findet. "Neben Schulen, Kitas und Ärzten schauen sich die Menschen, die hier herziehen wollen, auch an, was Kindern geboten wird."

Früher Ödland

An Menschen, die nach Finowfurt ziehen möchten, mangelt es offenbar nicht. Hinter dem Sportplatz deuten zwei Kräne darauf hin. Dort entstehen derzeit drei Häuser mit insgesamt 24 Eigentumswohnungen. In einem vierten Haus sollen Senioren eines Betreuten Wohnens Platz finden. Die Märkische Oderzeitung berichtete.

"Vor 30 Jahren war hier gar nichts. Ödland und ein Kohlelagerplatz", beschreibt Gemeindevertreter Wilfried Bender. Der neue Spielplatz runde das Ensemble mit dem Sportplatz ab. Ralf Hoffmann, ebenfalls im Gemeinderat, pflichtet ihm bei. "Es ist viel Geld für die Gemeinde, aber eine feine Sache", sagt er.

Warum Rutschenturm und Co. heutzutage so kostspielig sind wie früher ein Einfamilienhaus, weiß Bernd Wolff, dessen Planungsbüro die Fläche in Abstimmung mit dem Bauamt konzipiert hat. Schon allein die Geräte hätten ihren Preis, Boden müsse ausgehoben, teilweise belastetes Material entsorgt werden, zählt er auf. Bei der Wahl der Bauten musste auf Vielfalt geachtet werden. "Es sollte etwas für Kleinstkinder bis Schulkinder sein", sagt Wolff.

Bald mehr Zeit

Ortsvorsteher Christoph Raschke hat selbst einen zweijährigen Sohn. Zum Spielplatz am Erzbergerplatz haben beide und andere Finowfurter nun eine Alternative. Bürgermeister Uwe Schoknecht plant bereits einen Besuch mit Enkelin. Zum Jahresende geht er in den Ruhestand. Das verspricht viel Zeit zum Schaukeln und Rutschen.