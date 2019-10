Matthias Haack

Neuruppin (moz) Eigentlich ging es nur um eines: Jürgen Krause mit seinem Fahrer Philipp Nenninger mussten auf Distanz gehalten werden. Gelingt dies dem Gespann Jörg Litfin/Petra Standke bei der Havelland-Rallye, dann fährt das Team der Ruppiner Rennsportgemeinschaft (RSG) in der Sonderwertung Volvo-Original-Cup (VOC) auf Bronze.

Das Vorhaben glückte am Sonnabend. Nach vier Wertungsprüfungen kamen Litfin/Standke klassenübergreifend als 38. von 50 ins Ziel. 16 Teams schieden vorzeitig aus. Entscheidend: Krause/Nenninger wurden abgefangen, obwohl diese zweimal geringfügig schneller waren. Allerdings verloren die Berliner auf der zweiten Wertungsprüfung (WP) vier Minuten. Sie wurden Vorletzte im Gesamtklassement, weil sich der Pilot einen Fahrfehler leistete. Bei einer 90-Grad-Kurve verpasste Krause den optimalen Bremspunkt. Das Fahrzeug rutschte in einen Graben. Das Bergen schlug erst nach mehreren Versuchen Früchte, doch die Rallye war damit gelaufen.

Lenkwelle abgeschert

Sören Nicolaus/Normen Standke beklagten in der vierten WP einen Defekt: Die Lenkwelle wurde abgeschert. Das vorzeitige Aus quittierte ebenso Stephan Dammaschke. Beim Sprung über eine Kuppe verstauchte sich Beifahrerin Winnie Helm den Hals. Diese erste WP wurde zwar beendet, die zweite aber nur begonnen. Der Schmerz war so groß, dass sich das Duo zur Aufgabe durchrang. Nach einer Spritze gegen die Schmerzen ging es ihr wieder besser. Dass Norbert Meyer durchgereicht wurde, lag an elektronischen Problemen auf der letzten WP. Die Zündspule "machte schlapp", fasste Litfin zusammen. "Der Motor starb ab. Dreieinhalb Minuten Zeitverlust waren natürlich nicht mehr aufzuholen."

"Dass wir auf Anhieb Dritter im VOC geworden sind, ist super", zeigte sich Jörg Litfin überrascht vom Einstand in dieser Wertung. Acht Rennen fanden in dieser Saison statt, bei fünf starteten Litfin/Standke. Mehrfach verzichteten sie, weil sie als Wettkampfhelfer/-organisator im Einsatz waren. Doch es sind Streichergebnisse im Regelwerk verankert. Insgesamt hatten sich 15 Paare am VOC beteiligt.

Ein kleines Jubiläum feierte die Neuruppiner Co-Pilotin im Fläming: Es war die 25. Rallye, die sie in Wertung fuhr. Jörg Litfin kommt inzwischen auf "um die 400, die ich begleitete, davon etwa 250 als Fahrer". Beide heimsten nach ihrer ersten Serie viel Lob ein. "Wir seien pfeilschnell", fasste der Fahrer die Schulterklopfer der Konkurrenz zusammen. "Unser Volvo kann aber noch mehr", sieht er deutlich Reserven. Sowohl von der technischen Seite her als auch von der fahrerischen. "Uns fehlen zu den Besten ungefähr 25 Sekunden auf 35 Kilometern. Wir sind nahe dran", mal ein wenig mehr Mut vor dem Bremsmanöver, mal ein wenig mehr das Gaspedal durchdrücken auf der Geraden. Dennoch: "Für uns geht es nicht primär um die Platzierung. Wir genießen vielmehr das Leben in der Rallye-Szene und sehen uns als Botschafter der RSG."

Zwar ist der Volvo-Original-Cup nun beendet, die Saison allerdings noch nicht. Anfang November geht es nach Boxberg. Die Lausitz-Rallye ist keine normale, sie gilt als die bedeutendste Schotter-Rallye in Mitteleuropa. Allein die längste Wertungsprüfung umfasst fast 32 Kilometer. Insgesamt sind 360 Kilometer zu fahren, die Hälfte in Wertung.

Videoausrüstung an Bord

Übrigens rollte der Volvo am Sonnabend mit vier Kameras an die Startlinie. Das Neuruppiner Duo war von einem professionellen Videoteam auserkoren worden, um diesen Sport voranzubringen. Das vierköpfige Filmteam hatte auch an der Strecke drei Kameras aufgestellt, um knifflige Passagen sowohl von drinnen als auch draußen zeitgleich festzuhalten. Den Auftrag zu diesem Video löste ein Finanzunternehmen aus. Vermutlich im bevorstehenden Winter soll ein Trailer auf den Markt kommen, der beim Geldabheben am Automaten auf dem Display die Wartezeit neu gestaltet.