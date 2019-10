stin Unger

Passow (MOZ) Mit einem selbstgemachten Essen bereiteten sich die Kita- und Hortkinder aus der Kita "Gänseblümchen in Passow den krönenden Abschluss ihres Projektes "Gesunde Ernährung. Nachdem in den vergangenen Monaten alle möglichen Bereiche dieser umfangreichen Thematik beleuchtet wurden, griffen die Mädchen am Mittwoch unter Anleitung eines ausgebildeten Kochs zu Küchenmesser und Kochlöffel. "Mit Spenden und selbst erarbeitetem Geld, unter anderem durch eine Tombola, konnten wir den Kochbus nach Passow holen", berichtete die stellvertretende Kita-Leiterin Ines Schmidt. Für einen Tag machte er hier Station.

Jede Gruppe bereitete in dem umgebauten Doppeldecker mit dem Event-Koch Martin Schneider ein eigenes Mahl zu, zum Beispiel Fruchtquark mit Erdbeeren oder Pellkartoffeln mit Quark. Die Hortkinder, die am Vormittag schon Oktoberfest gefeiert hatten, wagten sich mittags an eine Gemüsesuppe heran und schnippelten dafür fleißig Kartoffeln, Blumenkohl, Möhren und Brokkoli. Martin Schneider übernahm die Zwiebeln, damit es keine Tränen gibt, und briet das schon vorbereitete Putenfleisch an. Dabei erklärte er, weshalb Händewaschen und gutes Durchbraten bei Geflügel so wichtig sind. "Vorsicht vor Bakterien, die man hier Salmonellen nennt!"

Nützliche Küchentipps

Er gab noch andere nützliche und wertvolle Informationen und Tipps, zum Beispiel wie man die Nährstoffe im Essen behält, wie man die richtige Würze hinbekommt und wie man richtig abschmeckt. Er erklärte zudem den Unterschied zwischen Fertigpulver und Selbermachen. "Ein Glas Pulver soll sieben Liter Brühe ergeben. Aber mit einem halben Löffel Gemüse darin geht das nicht. Das ist Zauberei und seit dem Mittelalter verboten", meinte er. "Wer ein Huhn essen will, muss es braten." Außer Kartoffelschalen könne man alle Gemüsereste auskochen und als Gemüsebrühe verwenden, anstatt sie wegzukippen. Den Kindern machte das Selberkochen und Abschmecken viel Spaß. Zum Schluss wurden die Speisen natürlich gemeinsam verputzt.

Noch mehr Bedeutung bekam der Job für die Kinder durch die großen weißen Kochmützen, die Martin Schneider mitgebracht hatte. Diese wurden zuvor auf die richtige Größe eingestellt und durften anschließend von den Mädchen und Jungen mit nach Hause genommen werden.

Der Kochbus fährt seit 2008 als offenes Projekt von MenüPartner in Zusammenarbeit mit Kita-Trägern, Krankenkassen, Versicherungen und Vereinen zur Ernährungsbildung an Schulen und Kitas durch ganz Deutschland. Man kann ihn buchen, muss sich jedoch auf etwas Wartezeit einstellen. "Für das nächste Jahr sind wir schon wieder ausgebucht", so der Eventkoch und und Kochbus-Manager Martin Schneider.