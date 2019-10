Andrea Linne

Panketal (MOZ) Der Auftrag war klar. Unterschiedliche Elternbeiträge in privaten Kitas und kommunalen Einrichtungen sollten angeglichen werden, um teils große Unterschiede zu beseitigen. Im Mai war sich die Gemeindeverwaltung einig, Vorschläge zur Anpassung zu untersuchen. Den Termin August konnte Fachbereichsleiterin für Soziales, Cassandra Lehnert, nicht halten. Die Kalkulationen der freien Träger, auch vom Landkreis zur Übernahme der Personalkosten abverlangt, und die interne Diskussion mit allen betroffenen Vereinen und Verbänden dauerte einfach länger.

Nun beginnen am heutigen Freitag die Ortsbeiräte von Zepernick und Schwanebeck mit der Beratung der neuen Richtlinie zur Finanzierung von Kindertagesstätten in freier Trägerschaft der Gemeinde Panketal, kurz Kita-Finanzierungsrichtlinie. Am Dienstag behandelt der Sozialausschuss um 19 Uhr im Rathaus-Sitzungssaal öffentlich die Vorlage.

Diese lässt freie Träger zwei mögliche Wege beschreiten. Zum einen können sie laut Kitagesetz Paragraf 16, Absatz 3, Satz 1, unter dem Nachweis sparsamer Betriebsführung die notwendigen Betriebskosten für ihr Gebäude und das Grundstück in Panketal erhalten. "Darauf besteht ein gesetzlicher Anspruch. Unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Trägers übernimmt die Gemeinde die Finanzierung der Kosten", so die Fachbereichsleiterin. Die Kalkulation der Elternbeiträge muss in diesem Fall nicht offen gelegt werden.

Eine zweite Variante fußt auf Satz 2 des gleichen Absatzes in Paragraf 16 des Kitagesetzes und geht davon aus, dass ein Träger nach dem Ausschöpfen aller zumutbaren Einnahmen seine Kalkulation offen legt und so nachweist, was er an Zuschüssen von der Gemeinde dringend benötigt. Für beide Varianten gibt es laut Lehnert in den sechs Einrichtungen freier Träger Beispiele. "Wer heute geringere Elternbeiträge als die Gemeinde erhebt, behält diese auch. Wer aber auf das kommunale Niveau absenkt, kann von uns den entsprechenden Zuschuss zu seinem Fehlbedarf erhalten, um wirtschaftlich arbeiten zu können", macht Cassandra Lehnert deutlich. Allerdings werde nicht der Gewinn einer Kita unterstützt. Angemessen sind für die Gemeinde die inhaltlichen Maßstäbe, die auch in den eigenen Einrichtungen gelten.

Unterschiedliche Kostensätze

Theoretisch, so Lehnert, könne es nun passieren, dass Eltern bei freien Trägern sogar weniger bezahlen müssten als in kommunalen Einrichtungen. Die Staffelung der Beiträge hat nämlich der Kita-Träger in der Hand. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Einrichtungen sind groß. Während der Montessori-Waldkindergarten in Hobrechtsfelde aufgrund seines Konzeptes, das die Mädchen und Jungen vor allem in die Natur führt, mit sehr geringen Zuschüssen von der Gemeinde auskommt, liegt in der evangelischen Kita Annengarten ein deutlich höherer Bedarf vor. Einen Durchschnitt zu bilden und Fehlbeträge der Träger mit kommunalen Beiträgen abzugleichen, schaffe Unrecht, so Lehnert. "Wir müssen die Kalkulationen und tatsächlichen Gegebenheiten bedenken sowie auf Grundlage des Kitagesetzes agieren", verdeutlicht sie. Außerdem, ergänzt die Fachdienstleiterin, müsse das Verfahren händelbar sein. "Es gilt außerdem immer das Äquivalenzprinzip, das heißt, dass keine Kostenüberdeckung erfolgen darf."

Freie Träger sind dabei auch frei im Festsetzen ihrer Elternbeiträge. Die Johanniter bleiben bei ihrer bisherigen Berechnung, weil sie verschiedene Einrichtungen über unterschiedliche Landkreise hinweg und auch in Berlin betreiben. Für den Träger wäre ein Angleichen an die Panketaler Beitragssatzung nicht praktikabel. Hingegen will die evangelische Kirche im Annengarten Besserverdiener in den oberen Beitragsklassen entlasten und in Richtung gemeindliches Niveau absenken. "Die Richtlinie ermöglicht uns Transparenz und gibt den freien Trägern Orientierung", fasst Lehnert zusammen.