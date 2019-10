Janet Neiser

Frankfurt/Eisenhüttenstadt (MOZ) Es war Anfang Oktober, als das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt (Oder) erstmals mit der Idee eines Umland-Konzertbusses an die Öffentlichkeit gegangen ist. Dieser Bus soll zunächst von Beeskow aus Publikum zu den Philharmonischen Konzerten einsammeln. Eine Ausweitung auf Eisenhüttenstadt und Seelow ist nicht ausgeschlossen. Ob der Bus am 8. November tatsächlich fährt, wollte Janet Neiser von Uwe Stiehler, dem Marketingleiter des Staatsorchesters wissen.

Herr Stiehler, wie war die Resonanz auf die Idee des Klassikbusses?

Nachdem der Beitrag in der Zeitung erschienen war, hat es sofort Anrufe aus Beeskow, Mixdorf und Müllrose gegeben. Eine Frau schrieb in einer E-Mail, dass sie sogar ein Konzert-Abo abschließen würde, wenn wir auch einen Bus in Eisenhüttenstadt einsetzen würden. Ich habe ihr dann geantwortet, dass das eine gute Idee sei, dass wir aber erst einmal mit einem Bus anfangen müssen. Und weil die Verbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln zwischen Beeskow und Frankfurt noch schlechter ist, starten wir das Projekt dort.

Das heißt, Sie buchen den Bus tatsächlich fest, weil sich bereits genügend Interessierte gemeldet haben?

Ja, wir haben einen ziemlich guten Zulauf und bereits genügend Personen, die mitfahren wollen. Es können sich aber gern noch mehr melden. Freie Plätze gibt es noch. Wir haben ja noch ein paar Tage bis zum Philharmonischen Konzert am 8. November.

Wer sind denn die Menschen, die den Bus nutzen möchten?

Wir haben Leute gewinnen können, die gesagt haben: Wenn es den Bus nicht geben würde, würden wir nicht ins Konzert kommen. Das ist tatsächlich neues Publikum. Teilweise handelt es sich um Menschen, die lange nicht da waren, sich aber im Dunkeln nicht mehr allein auf den Weg nach Frankfurt machen wollen.

Wir lange können sich Interessenten noch melden?

Wir fahren ja auf jeden Fall, von daher kann man sich bis zum 7..November melden, denn wir müssen ja auch noch die Karten reservieren.

Wie sieht am 8. November der genaue Fahrplan aus?

Wir fahren um 18 Uhr in Beeskow in der Schützenstraße los, gegen 18.20 Uhr sind wir in Mixdorf an der Haltestelle an der Kirche. Dann fahren wir die Mixdorfer Straße nach Müllrose. Dort ist der offizielle Stopp am Marktplatz zirka 18.35 Uhr. Wir halten aber schon vorher einmal an, weil eine Dame dort zusteigt. Gegen 19 Uhr wollen wir an der Konzerthalle in Frankfurt sein.

Sie hatten bei der Vorstellung Ihrer Pläne auch eine Konzerteinführung im Bus versprochen?

Genau, die wird es auch geben, und zwar ab Mixdorf. Aber da in Müllrose der Zuspruch noch einmal groß sein wird, fassen wir es dann noch einmal zusammen. Es wird niemand etwas verpassen.

Und die Rücktour sieht ebenso aus?

Ja. Wir starten vom Topfmarkt in Frankfurt, und zwar ganz ohne Stress. Der Bus fährt erst los, wenn alle an Bord sind. Wir warten.

Wie ist der Preis für den Busservice?

Jeder Fahrgast zahlt zusätzlich zum Ticket für das Konzert fünf Euro für den Bus. Darüber hat auch niemand diskutiert.

Wie geht es mit dem Bus nach dem 8. November weiter?

Wir bieten den Bus auch für die weiteren zwei Philharmonischen Konzerte an. Bei dem für den 6..Dezember wäre es klug, sich rechtzeitig zu melden, denn da ist die Nachfrage groß. Schließlich müssen in der Konzerthalle noch Plätze frei sein. Ziel ist es, den Beeskow-Bus dauerhaft zu etablieren. Wenn es gut läuft, folgt dann als nächstes Eisenhüttenstadt. Das hängt natürlich immer von der Nachfrage ab.

Info: Bus- und Kartenreservierung unter Tel. 0335.5527317 oder per E-Mail an marketing@bsof.de