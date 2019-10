Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Für jeden Besucher liegen Schutzanzug, Maske, Handschuhe, Füßlinge, Haube bereit. Ohne die weiße Montur kein Eintritt. Schutzvorschriften, die einem pharmazeutischen Forschungslabor gleichen. Sicherheitsstufe 2. Also rein in die Kluft. Mit diesem Procedere, für die Mitarbeiter des Eberswalder Museums Alltag und Routine, beginnt die Stippvisite der Kulturausschuss-Mitglieder im alten Museumsdepot in Nord-end. Und sogleich bekommen die Abgeordneten und sachkundigen Einwohner eine Ahnung von der Herausforderung und den Erschwernissen, mit denen das kleine Team um Birgit Klitzke konfrontiert ist. Bis Ende 2021 soll des Depot nach Ostende umziehen. Ins neue Quartier an der Saarstraße. Mit tausenden von Sammlungsstücken.

Sichten, säubern, restaurieren

Der jetzige Standort, der "Klima-stall", ist völlig marode, Sammlungsgut ist kontaminiert. Schimmel, Schädlingsbefall, gesundheitsgefährdende Holzschutzmittel. "Wir dürfen deshalb trotz Schutzanzugs auch nur zwei Stunden pro Tag hier arbeiten", erklärt Museumsleiterin Klitzke den Gästen, um sie sodann durch die Abteilungen zu führen. Möbelsammlung, Waffenkammer, Bilderabteilung, Spiegelkabinett, Zeitungs- und Bücherarchiv ... Mehr als 25 000 Objekte sollen hier lagern. Die genaue Zahl könne sie erst nach der Erfassung sagen. Die Aufnahme sei der erste Schritt in dem riesigen Projekt Umzug. Ende 2017 habe man damit begonnen. Und zum Jahresende 2019 wolle das Team die Erfassung abschließen. Reinigung, Restaurierung schließen sich an.

Gleichzeitig werde man den Standortwechsel nutzen, um sich von Stücken zu trennen. "Hier hatten wir etwa 900 Quadratmeter zur Verfügung, in Ostende werden es zirka 600 Quadratmeter sein", so die Museumsleiterin. Allein die Fläche zwinge zum Aussortieren. Zudem seien viele Gegenstände inzwischen in mehrfacher Ausführung vorhaben. Immerhin besteht die Sammlung seit 1905. In knapp 115 Jahren sei eben etliches zusammengekommen. Grundlage für das "Entsammeln", wie es in der Museumssprache heißt, sei das Sammlungskonzept, das 2017 durchs Parlament beschlossen wurde. Das lege für Eberswalde Sammlungsschwerpunkte fest.

Es ist wie zuhause. Hin und wieder muss man sich von Dingen trennen. Erst recht, wenn der Platz knapp wird oder wenn eben ein Umzug ansteht, denkt so mancher Abgeordnete. "Nur dass wir eben nicht einfach so ,entrümpeln’ dürfen", wie die Leiterin betont. Alles müsse dokumentiert werden. Vielfach sei noch Provenienzforschung nötig, also eine Recherche zu Herkunft und Geschichte der Sammlungsgüter.

Personelle Verstärkung

Zwischen Unmengen an Objekten, feuchten Wänden, Pfützen auf dem Boden und immer ungemütlich werdender Schutzkleidung schwant den Ausschussmitgliedern: Dies ist eine Herkulesaufgabe. Klitzke bestätigt: "Ja, und wir leisten damit zugleich Pionierarbeit im Land Brandenburg." Ohne die Unterstützung etwa durch den Ehrenamtler Hans-Rudolf Frölich, Bundesfreiwillige oder Studenten sei die Arbeit überhaupt nicht zu bewältigen. Ab Anfang 2020 soll es einen zusätzlichen Mitarbeiter geben. Die Stelle werde in Kürze ausgeschrieben, bestätigt Amtsleiter Norman Reichelt. Für Ostende sei die Umnutzung beantragt. Mit dem grünen Stempel könnten dann vorbereitende Arbeiten starten, etwa zum Brandschutz.